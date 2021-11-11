Ahmet Ümit'ten, Orhan Pamuk'a soruşturma açılmasına tepki: Saçmalayacaksanız bari romanı okuduktan sonra saçmalayın!
"Bir roman kahramanı üzerinden yazarı yargılamak, saçmalamanın doruğu bu olsa gerek"
11 Kasım 2021 18:14
Yazar Ahmet Ümit, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a son romanı Veba Geceleri'nde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, "Saçmalayacaksanız bari romanı okuduktan sonra saçmalayın!" sözleriyle tepki gösterdi.
Ümit Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir roman kahramanı üzerinden yazarı yargılamak, saçmalamanın doruğu bu olsa gerek. Ki, romandaki kahraman son derece iyi, olumlu özelliklere sahip olan bir karakter. Saçmalayacaksanız bari romanı okuduktan sonra saçmalayın" ifadesini kullandı.