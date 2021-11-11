Ahmet Ümit'ten, Orhan Pamuk'a soruşturma açılmasına tepki: Saçmalayacaksanız bari romanı okuduktan sonra saçmalayın!

Yazar Ahmet Ümit, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a son romanı Veba Geceleri'nde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına, "Saçmalayacaksanız bari romanı okuduktan sonra saçmalayın!" sözleriyle tepki gösterdi.

Ümit Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir roman kahramanı üzerinden yazarı yargılamak, saçmalamanın doruğu bu olsa gerek. Ki, romandaki kahraman son derece iyi, olumlu özelliklere sahip olan bir karakter. Saçmalayacaksanız bari romanı okuduktan sonra saçmalayın" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Yazar Orhan Pamuk'un "Roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" dediği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya, Sulh Ceza Hakimliği'nden döndü. Savcılık, aynı gerekçeyle yeniden soruşturma başlattı.

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