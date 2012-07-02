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Politika

Ahmet Türk: Zana, arkadaşlarına danışmadığı için tepki aldı

Türk, Erdoğan'la Zana'nın görüşmesinin ardından, "Yol haritası konusunda farklı düşünmüyoruz çözüm için birbirimizi anlamalıyız" dedi

02 Temmuz 2012 14:11

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'ya gösterilen tepkinin, arkadaşlarına danışmadan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden kaynaklandığını söyledi.

Türk, Leyla Zana'nın, Başbakan Erdoğan'a ilettiği çözüm taleplerini her gün kendilerinin de dile getirdiğini ifade etti. Türk, ''Çözüm için gözönünde tutulması gereken taleplerdir. Aynı talepler, aynı şeyler. Yol haritası konusunda farklı düşünmüyoruz'' dedi.

Zana'nın, düşüncelerini ortak bir çalışma sonucunda aktarmadığını dile getiren Türk, şunları söyledi:

''Sayın Leyla Zana'nın kendi başına yaptığı bir şey. Bu bireysel çıkışı, 'bu blok farklı fikirleri savunuyor, birbirlerinden ayrışıyor' gibi bir imaj yarattı. Tepkimizi bundan dolayı gösterdik. Silahların susması gerektiğini, silahla bu işin çözülmeyeceğini hep söyledik. Hükümet bu konuda ne kadar samimi? Biz Sayın Başbakan'ın, sorunun çözümü konusunda bir arayış içinde olmadığını düşünüyoruz.''

''Leyla hanıma tepkiler, barışın gelişmesi, barışcıl bir sürecin gelişmesi için yaptığı girişime değil, bunu arkadaşlarına danışmadan yapmasınaydı'' diyen Türk, ''Ben inanıyorum ki Leyla hanım bizimle bunu paylaşsaydı, bir siyasetçi olarak, bir kadın olarak geçmişte emek vermiş, bedel vermiş bir insan olarak, kimse de onun görüşmesini engellemezdi, öyle bir şey de olmazdı'' dedi.

''Yeni bir sürecin başlayıp başlamayacağına'' ilişkin soruya Türk, ''Leyla hanımın Başbakan ile görüşmesinin ötesinde, mutlaka bir gün ortak akıl olacak. Bu sorunun çözümü diyalog ve birbirimizi anlamaktan geçiyor. Kürtler de Türkler de normalleşmeyi bekleyen bir sürecin başlatılmasının arayışı içinde. Ölümün, acının olmadığı bir süreci bekliyor'' karşılığını verdi.

 

'Çok da kıyamet kopmuyor'

 

İrlanda sürecinin çok önemli olduğunu ifade eden Türk, ''Başlarken, İrlanda'da da bunun içini nasıl boşaltırız gibi bir mantıkla yaklaşıldı. Ama görüşmeler öyle bir noktaya geldi ki kimsenin kimseyi aldatmayacağı ortaya çıktı, bu sefer ciddiyetle duruldu. Türkiye'de de kimsenin kimseyi aldatmadığı bir formülü, bir yaklaşım biçimini ortaya koymamız lazım. Bütün mesele bu'' ifadelerini kullandı.
Türk, geçmişte Öcalan için ev hapsi, demokratik özerklik'' denildiği zaman kıyametlerin kopartıldığını belirterek, ''Ama bugün çok da kıyamet kopmuyor. Bu da normalleşmenin bir işaretidir. Siyasetçiler normalleşmese bile halkta bir normalleşme olduğunu görüyoruz'' dedi. Daha fazla kan dökülmeden ve acı çekilmeden, herkesin bu süreçte elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Türk, ''Sayın Başbakan da 'herkes elini taşın altına koymalı' diyor. Ama Sayın Başbakan, sıvazlayarak bu işi götürmeye çalışıyor. Ayağını taşın üzerine koyarak bu işi çözeceğini zannediyor'' görüşünü savundu.

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