Erdoğan: Zana ile görüşme yararlı geçti, verimli olduğuna inanıyorum

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana yaklaşık 1.5 saatlik bir görüşme yaptı. Erdoğan'dan 'gayet iyi geçti' açıklaması gelirken, Zana yarın bir basın toplantısı düzenleyecek.

Başbakan Erdoğan: Gayet iyi geçti

Zana, ön kapıdan girdiği Başbakanlık Resmi Konutu'ndan ayrılırken gazetecilerin olmadığı protokol kapısını tercih etti. Zana'nın gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemediği için bu yolu tercih ettiği yorumları yapıldı. Görüşmede Başbakan Erdoğan ’ın Zana’ya, “Yürüttüğümüz Milli Birlik ve Kardeşlik projesine katkı sağlamanızı bekliyoruz” dediği öğrenildi. Toplantıyı değerlendiren Başbakan Erdoğan , "Gayet iyi geçti, verimli olduğuna inanıyorum" dedi.

Basın toplantısı düzenleyecek

Öte yandan görüşmenin ardından Leyla Zana 'nın yarın saat 11.00'de TBMM 'de bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Görüşmeyi değerlendiren, gazeteci Yazar Orhan Miroğlu, “Umarız bu görüşme hayırlara vesile olur” dedi. Miroğlu, bu görüşmeye neden olan iklimin Başbakan Erdoğan 'ın diyaloğa açık yaklaşımından kaynaklandığını ifade ederek, 5 yıl veya 10 yıl önce böyle bir görüşmenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yakalanan olumlu iklimin sözde kalmaması, somut adımlara dönüşmesi gerektiğine dikkati çeken Miroğlu, şöyle dedi:

“Artık 21. yüzyılda silahın şart koşulması bile son derece yanlış. 3. dünya ülkelerinde bile böyle bir şeyden söz etmek söz konusu olamaz. Silahla bu sorunun çözülemeyeceği, diyalogla sağlanacağı görülmelidir. Hiç bir hak talebi silah şart koşularak meşru kılınamaz. Bu görüşmeden önce Leyla hanım düşüncelerini ve Kürt sorununun çözümüne yönelik düşüncelerini zaten ifade etmişti. Leyla hanım ve bizim gibi kişiler zaten bu tür düşünceleri açıklamamızdan ötürü koruma ile gezer hale geldik. Türkiye 'de bu konuda çok olumlu gelişmeler oldu."

"24 saat Kürtçe yayın yapan televizyon kanalı açıldı. Hiç kimse bundan rahatsızlık duymadı. Leyla hanımın Başbakan Erdoğan ve Kürt sorununun çözümü konusundaki düşüncelerinde de doğru tespitlerde bulundu ve bu görüşme gerçekleşti. Ancak bu görüşmenin içeriğinin de kamuoyu ile paylaşılması gerek. Bu gibi görüşmeler daha önce de oluyordu. Önemli olan bu görüşmelerin somut adımlara dönüşmesidir. Bu sağduyulu ortamın iyi değerlendirilmesi gerekir. Umarız bu görüşme hayırlara vesile olur. Leyla hanım umarız BDP 'yi de ikna eder de barış ortamının tesisi sağlanır.”

Görüşme öncesi Başbakanlık Konutu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, koruma sayısı arttırıldı. Zana, görüşme için 14.50'de Resmi Konut'a geldi. Erdoğan ve Zana'nın görüşmesini pek çok basın kuruluşu da takip etti.

Leyla Zana, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu ve Ankara temsilcisi Metehan Demir'e verdiği röportajda, “Kürt sorunu”yla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Ben Başbakan Erdoğan'ın bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna olan inancımı yitirmedim. Yitirsem burada olmazdım” açıklaması ile dikkatleri üzerine çekerken, BDP yönetiminden tepki almıştı.

Zana'dan görüşme öncesi mesaj

Başbakan Erdoğan’la bugün biraraya gelen olan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’dan görüşme öncesi yeni mesajlar geldi.

Zana, 5 yıl önce kalp krizinden ölen eski DEP Milletvekili Orhan Doğan'ın mezarı başındaki dünkü anma töreninde "Bu topraklara mutlaka barış gelecek. Barışa olan inancımızı korumalıyız" dedi.

Bir halka saygılı olmak iki tarafın da kazancı olacaktır" diyen Zana şunları söyledi: "Her zaman barışa olan inancımız olmalı ve bu konuda da bilgili olmamız gerekiyor. Hiç bir savaş sonuna kadar devam etmez. Bu topraklara barış mutlaka gelecek. Bir halka saygılı olmak her iki tarafında kazancı olacaktır. Ne derlerse desinler, ne olursa olsun, bizim ruhumuz birlik ve beraberlikten yanadır. Bütün hizmetlerimiz halkımız içindir. Dost ve düşman herkes bilsinki, bu birliktelik bu topraklara mutlaka barışı getirecektir, barış bu topraklarda mutlaka yeşerecektir. Belki bizim ömrümüz yetmez. Ne krallık tahtı, ne iktidarlar devamlı değillerdir..."