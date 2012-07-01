Zana'dan sonra Atalay konuştu: Silahlar bırakılırsa çözüm kolaylaşır

Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır Bağımsız milletvekili Leyla Zana'ya silahlar bırakıldığında sorunun çözümünün kolaylaşacağını ifade ettiğini söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Diyarbakır Bağımsız milletvekili Leyla Zana'nın dün yaptığı görüşmede Başbakan yardımcısı Beşir Atalay da vardı. Leyla Zana'nın bugün düzenlediği basın toplantısının ardından bir açıklama da Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'dan geldi.

Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşmede kendisinin de bulunduğunu hatırlatan Atalay, ''Tabii genel manada görüşme verimli olmuştur ve çok samimi bir hava içinde gerçekleşmiştir'' dedi.

'Silahlar bırakılırsa çözüm kolaylaşır'

''Görüşmede sayın Zana kendi düşüncelerini ifade etti. Yani şahsi düşüncelerini ifade etti" diyen Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, "Genel manada tabii herkesin dileği bu sorunların bir çözüme kavuşması, şiddetin ve kanın sona ermesi. Ama bizim genel olarak bakışımız, Başbakanımızın bakışı, tabii ifade ettiği, silahlar bırakıldığında sorunun çözümü kolaylaşacaktır" dedi.

'Öcalan'a ev hapsi tamamen kendi düşüncesi'

Başbakan yardımcısı Atalay, Leyla Zana'nın ''Öcalan'a ev hapsi düşünülemez mi?'' gibi bir düşüncesini de ifade ettiğini belirterek, ''Tamamen kendi düşüncesidir. Başbakanımız da buna olumlu bakmadığımızı Öcalan'la ilgili böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etmiştir'' şeklinde konuştu.

'Özür dileme Uludere ile ilgili değil'

Görüşmede Uludere ile ilgili bir özür dileme olmadığını ifade eden Başbakan yardımcısı Beşir Atalay şunları söyledi: "Hükümetin bölgeyle ilgili o olayla ilgili çalışmalarını hatırlayın. Bizleri gönderdi, Başbakan yardımcısı ve bakanlar olarak biz gittik başsağlığı için. Sonra bizzat Başbakan eşini kızını bölgeye gönderdi. Benimle birlikte benim eşim diğer arkadaşlarımız gittik. Orada hem hayatını kaybedenlerin yakınlarına, annelerine, kardeşlerine, eşlerine başsağlığı dilendi. Sonra tazminatla ilgili normal belirlenen kanunun belirlediği meblağın üzerinde Başbakanımız buradaki büyük acıyı dindirme açısından geride kalanlara bir anlamda destek manasında 100 bin lira daha fazla miktar ödeyelim dedi fert başına. Bu tür adımlar atıldı. Yani burada da biz hükümet olarak doğrusu vatandaşımızdan özür yerine geçecek bir tutum içinde olduğumuzu düşünüyoruz.''

Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, hükümet olarak görüşme taleplerine olumlu cevap verdiklerini, konuya ilişkin pek çok kişi, kurum ve siyasi partiyle görüşme yaptıklarını da anımsattı.