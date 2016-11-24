Ahmet Türk tutuklandı!

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk 5 günlük gözaltı süresinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ahmet Türk, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ahmet Türk kimdir?

Ahmet Türk, saat 19.00’da kalkan uçakla İstanbul’a getirildi. Türk’ün, hangi cezaevine gönderileceği ise, güvenlik gerekçesiyle açıklanmamıştı. Daha sonra Türk'ün Silivri Cezaevi'ne gönderildiği belirtildi.

Ahmet Türk: Bu kan nasıl duracak?

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Ahmet Türk'ün yaptığı açıklamaları paylaştı. Bilgen'in Twitter'dan paylaştığına göre Türk'ün ifadeleri şöyle:

"Ben içeri girmişim, girmemişim, ne olacak ki!.. Mesele, bu kan nasıl duracak, o nasıl çözülecek, bu kan, bu kan nasıl duracak.

"Barış için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarız. Aldatmaya kalkmayın,ipe un sermeyin,dürüst olursanız bu barış gerçekleşir

"Diyarbakır Cezaevi’nde kimsenin hayal edemeyeceği işkencelerle karşı karşıya kaldık. Ama inanın kimseye nefretle bakmadık.

"Tüm halkların özgürleşme mücadelesini yürütüyoruz.Kürtler özgürleşmeden hiçbir halk özgürleşmez."

"Siyasi bir kararla tutuklanabilir"

Ahmet Türk’ün avukatlarından Tahar Erdem, savcılık sorgusunda Ahmet Türk’e “örgüt üyeliği”, örgüte para aktarma”ve bazı ihalelerle ilgili sorular sorulduğunu söylemişti. “Biz daha ağır suçlamalar bekliyorduk" diyen Erdem, "Hukuki açıdan bakıldığında 5 gün boyunca gözaltında tutulmasına gerekçe olmayacak iddialarla ilgili sorular soruldu" ifadesini kullanmıştı. Erdem, Ahmet Türk’ün serbest bırakılmasını beklediklerini belirterek, “İddialar tutuklanmasına gerekçe olamaz nitelikte. Ancak siyasi bir karar alınarak tutuklanabilir” demişti.

22 kişi gözaltına alınmıştı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta baskın düzenlendikten sonra yerine kayyım atanarak görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ve Mardin merkez Artuklu ilçe Belediye Eşbaşkanı Emin Irmak'ın da aralarında olduğu 22 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapmıştı. Gözaltı gerekçesini “örgüt üyeliği” iddiasına dayandıran başsavcılık açıklamasında, bu gerekçesinde de gelen “ihbarlara” işaret etmişti.

Başsavcılığın 'gözaltı' açıklaması

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:



"Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Merkez Artuklu İlçe Belediyesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Emniyet Müdürlüğümüze intikal eden ihbarlar ve bilgiler kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015- 6522 soruşturma numarası üzerinden Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında bu belediyelerin ellerinde bulunan imkan, araç ve yetkilerini PKK/KCK terör örgütünün ve üyelerinin lehine olacak şekilde kullanarak veya kullanılmasına göz yumarak, örgütün stratejisi doğrultusunda örgüte destek verdikleri veya yardım ettikleri şeklindeki ihbar ve bilgiler nazara alınarak ilgililer hakkında Örgüt Üyeliği suçu kapsamında 21.11. 2016 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Belediyelerin her kademesindeki tespit edilen şüphelilerle ilgili arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilmiştir. Bu aşamada 22 şüpheli hakkında verilen talimatın gereği yerine getirilmiş olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı alınmış olup, soruşturmaya bu şekilde devam edildiği, soruşturmanın safahatı ile ilgili ilerleyen aşamada yeniden bilgilendirme yapılacağı, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gözaltına alınanlar

Kentte 21 Kasım'da gözaltına alınan isimler şöyleydi:

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Artuklu Belediye Eşbaşkanı Emin Irmak, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baran İlhan, Sağlık Daire Başkanı Hüseyin Falay, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yunus Öztürk, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Doğan Angay, belediye meclis üyesi Mehmet Ali Amak, belediye çalışanları Şeyhmus Şimdi ve Sultan Bingöl, Artuklu Belediye Yardımcıları İsmet Birtek ve Mehmet Yıldırım, Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD) Mardin Şube Eşbaşkanı Seher Acar ve MHD üyeleri Mahmut Bingöl, Feyzi Atsız ile Ziya Baği.

