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Deniz Baykal'dan Ahmet Türk'ün eşine ziyaret

Ahmet Türk, 21 Kasım'da gözaltına alınmıştı

24 Kasım 2016 02:59

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, gözaltında bulunan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün eşi Nevin Türk'ü ziyaret edecek.

Baykal, bugün sabah 08:00 uçağı ile Mardin'e giderek Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı'yken kanun hükmünde kararname (KHK) yetkisiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Ahmet Türk'ün evine giderek Türk'ün eşi Nevin Türk'ü ziyaret edecek.

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk ve Mardin Artuklu Merkez İlçe Belediye Başkanı Emin Irmak 21 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Savcılık soruşturmanın terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla başlatıldığını açıklamıştı.

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