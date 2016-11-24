Deniz Baykal: Ahmet Türk’ün desteği ve katkısıyla Türkiye’de terörü, silahı ortadan kaldırırız

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, görevden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ile görüşmek için geldiği Mardin'de Türk'ün eşi Mülkiye Türk'ü evinde ziyaret etti. Baykal, “Ahmet Bey'in desteği ve katkısıyla Türkiye'de terörü, silahı ortadan kaldırırız" dedi.

Ahmet Türk tutuklandı!

Ankara'dan uçak ile Mardin'e gelen Deniz Baykal, CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan ve il yöneticileri tarafından karşılandı. Daha sonra Ahmet Türk'ün merkezdeki evine giden Baykal ve beraberindekileri Ahmet Türk'ün eşi Mülkiye Türk karşıladı.

"36 yıl geçti, bazı olaylar devam ediyor"

CHP'li Baykal, daha önce aynı parti ve aynı parlamento çatısı altında görev yaptığı Ahmet Türk ile 36 yıl sonra yeniden bir araya geleceğini belirterek şöyle konuştu:

"12 Eylül'de yaşadıklarına, maruz kaldıklarını ben de üzüntüyle izlemiştim. Kasrı Kanco'ya gelmiştik, orada ziyaret etmiştik Ahmet Bey'i. 12 Eylül'den sonra gözaltına alındı, büyük acılar yaşadı. O günleri Ankara'da beraber hatırladık, değerlendirdik. Artık o olayları yaşanmayacağı bir ülke özlemimizi birbirimize ifade ettik. Aradan, 12 Eylül'den bu yana 36 yıl geçti. Şimdi tekrar maalesef belli olaylar devam ediyor. İnşallah o günler gene geçecek. İnşallah hep birlikte güzel günleri birlikte yaşayacağız."

"Buna son vermemiz lazım"

"Bu acı, bu kötü günler geride kalacak. Ahmet Bey'i yıllardır bilirim. Şiddetin, terörün dışında bir siyaset arayışı içerisinde oldu. Ama ülkede yaşanan büyük gerginlikler, büyük çatışmalar, kutuplaşmalar, maalesef herkesi rehin aldı. Buna son vermemiz lazım. Buna çok üzülüyorum. Şiddet bu bölgede yaşayanları da rehin aldı, siyasetçileri de rehin aldı. Buna bir son vermek lazım. Bu şiddeti siyasetin dışına çıkarmayı mutlaka başarmalıyız. Bu konuda duyarlı anlayışlara sahip çıkmak gerektiğine inanıyorum.

"Şiddetin, terörün karşısında bir insandı"

"Rahmetli Şerafettin Elçi de şiddetin dışındaki bir siyaseti temel almıştı bunu biliyorum. Beraber hükümetlerde bulunduk, arkadaşlık yaptık. Ahmet Bey'le aynı parlamentoda, aynı parti çatısı altında yaşadık. Ortada bir arkadaşlık bir dostluk var. Birlikte yaşadığımız bir siyaset dönemi var iyisiyle, kötüsüyle. O duygularla vefat edince Şerafettin Elçi'nin taziye ziyaretine gitmiştim. Çünkü niye? O şiddetin, terörün karşısında bir insandı. Ahmet Bey'i de biliyorum, gerçek duygusunun, tercihinin o olduğunu biliyorum."

Öyle bir siyasal ortam yaratıldı ki insanlar kendini tutsak hissediyor"

Türkiye'de şiddet, silah ve terörizme karşı siyaset üreten kişilerin kendisini tutsak ve rehin hissettiği siyasal bir ortam yaratıldığını vurgulayan Baykal, "Ama maalesef ülkede öyle bir siyasal ortam yaratıldı ki, bu ortamın içinde şiddete, silaha, teröre karşı siyaset yapmak isteyen insan da kendini tutsak hissediyor, rehin hissediyor ve bir parçası haline dönüştürülmeye zorlanıyor. Ve bu çok sağlıksız bir şey, bunu önlememiz lazım. Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Ben bu sorumluluk duygusu içinde, anlayışı içinde Ahmet beyle aynı parti, aynı meclis çatısı altında birlikte olmuşuz. Daha sonra yollar ayrıldı olabilir. Ama bu şiddet ve terör karşısında hala aynı düşüncelerine devam ettiğine inandığım gerçek tercihinin o olduğunu bildiğim için Ahmet Bey'in, bunun unutulmamasını, bunun değerli olduğunu, herkesin bunu görmesini, Türkiye'nin bu anlayışa mutlaka sahip çıkması gerektiğine inandığım için bu ziyareti yapıyorum. Bütün aileye geçmiş olsun. Böyle günler siyasetimizde oluyor. İnşallah bunları aşarız. Bugün de güzel bir haber alırız inşallah" diye konuştu.

"Ahmet Türk'ün desteğiyle terörü ortadan kaldırırız"

Terör, şiddet ve silaha karşı daha temel çözümlerin olduğunu Ahmet Türk'ün serbest kalmasıyla vereceği destekle silah, şiddet ve terör anlayışının ortadan kaldırılabileceğini ifade eden Baykal, şöyle konuştu:

"Tabi daha temel çözümlere ihtiyaç var. Onu da biran önce Ahmet Bey'in de çıktığından sonraki desteği ve katkısıyla yeni bir anlayışla Türkiye'de terörü, silahı ortadan kaldırırız. Yani buna şiddetle ihtiyaç var. Bölgede yaşayan insanların ihtiyacı var, ülkenin ihtiyacı var, artık yeter yani. Kimse bu şiddetin kurbanı olmamalı, haklı haksız kurbanı olmamalı. Kimse şiddet sarmalının içerisine çekilmemeli, sürüklenememeli. Bunu yaratabilmemiz lazım. Bu duygular içerisindeyiz. Tarihin içerisinde 36 yıl sonra tekrar bu acılarla bir araya geliyoruz. 12 Eylül'den sonra bu acıları Ankara'da bir araya geldik anlatıyordu. Lanet ediyordu; 'Türkiye'de bunlar bir daha olmamalı' diyordu. Fakat bunu yaşamış insanlar olarak bizlere özel görevler düşüyor. Ahmet beye de, bana da bu ülkenin evlatlarına büyük görevler düşüyor."

Ahmet Türk'ün eşi Mülkiye Türk de Deniz Baykal'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Görüşme devam edenken HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da Ahmet Türk'ün evine gelerek Deniz Baykal ile bir araya geldi. Kısa süren görüşmeden sonra Baykal ve beraberindekiler Mardin Adliyesi'ne geçti. Mardin Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüğü belirtilen Baykal ve beraberindekiler daha sonra Mardin Valiliği'ne geçti.