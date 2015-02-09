Ahmet Türk: Seçimlerde barajı geçemezsek kendi kaderimizi kendimiz tayin ederiz, sonrasını devlet düşünsün

Mardin Büyükşehir Eş Başkanı Ahmet Türk, yaklaşan seçimler için “Seçim barajına takılıp seçilmezsek de bu vebal devletindir. Bizler de kendi kaderimizi kendimiz tayin ederiz. Bundan sonrasını devlet düşünsün” dedi. Türk ‘Atalarımızın Ermeni ve Süryani halkına yaptıklarından utanç duyuyoruz’ diye konuştu.

Adil Yiğit’in Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Ahmet Türk, seçim çalışmaları kapsamında Hamburg’un Veddel semtinde çoğunluğu Kürt kökenli yaklaşık bin kişiye hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’deki seçimler konusunda mesajlar sundu. Ahmet Türk “Atalarımızın Ermeni ve Süryani halkına yönelik yaptıklarından dolayı utanç duyuyoruz” açıklamasında bulundu. Sunumunu Nihat Baydilli’nin yaptığı etkinlikte, Hamburg eyaleti Sol Parti milletvekili Cansu Özdemir’de bir konuşma yaptı.

Atalarımızın Ermeni ve Süryani halkına yaptıklarından utanç duyuyoruz

Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Veddel semtindeki Saray Düğün Salonu’nda bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan etkinlikte Ahmet Türk, “Bizi bugünlere getiren kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Halkımızın özgür olması coğrafyamızdaki Ermeni’nin, Süryani’nin, Ezidi’nin ve herkesin özgür olması anlamına geliyor.Türkiye’nin demokrasi güçleri ile yeni bir yaşamın nüvelerini atıyoruz. Bütün çalışmalarımızın temelinde halkların kardeşliği espirisi vardır. Atalarımızın Ermeni ve Süryani halkına yaptıklarından dolayı utanç duyuyoruz. Ermeniler ve Süryaniler ne zaman bu kadim toprakları terkettiyse o zaman yoklukla ve fakirlikle tanıştık. Onlar ülkemizin zenginliğiydiler” dedi. “1911 yılında İttihat ve Terakki Partisi’nin aldığı kararların tüm Cumhuriyet tarihi boyunca uygulandığını ve aynı anlayışın bugün hâlâ sürmekte olduğunu” ifade eden Türk, “1914-15 yıllarında devletin bu kararları gerçekleştirirken ne yazıkki Kürt halkı da açık bir şekilde kullanıldı’ dedi.

Senelerce bağımsız adaylarla seçimlere girdik

Ahmet Türk konuşmasında, “Seçimlere senelerdir yüzde %10 barajından dolayı bağımsız adaylarla girdik. 6 Haziran seçimleri sonrası barajı aşamzsak ve TBMM’ye giremezsek onlar düşünsünler” dedi. CHP’nin muhalef yapmadığına da değinen Ahmet Türk, SHP zamanında (1991) zor girişimler sonucu grup olarak hazırladığımız Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Raporu diye bilinen “Kürt Raporu”ndan örnek verseler de, bu raporu bir türlü geliştiremediler. Zaten CHP bizimle seçim ittifakından kaçıyor” dedi.

Baraja takılırsak bundan sonrasını devlet düşünsün

Hükümeti de eleştiren Ahmet Türk, “Bizden adeta “Çözüm Süreci” adına sadakat bekliyorlar. Demokrasiya inanıyorlarsa önce barajı düşürsünler. Yoksa seçim barajını her türden demokratik girişimlerimizle zorlayacağız” dedikten sonra, halkların kurtuluşu için silah artık yanlız başına yetmiyor. Bunun yanı sıra siyasetin kapısını aralamamız gerek. Savaşta kazandıklarınızı siyaset masasında yitirebilirsiniz. Türkiye halkına karşı duyduğumuz sorumluluğun gereği HDP olarak seçimlere gireceğiz. Bunca direnişe ve bedele rağmen barajı geçmezsek bu şehitlerimize yapılmış bir hakaret olarak alnımızda kara leke olarak duracaktır. Seçim barajına takılıp seçilmezsek de bu vebal devletindir. Bizler de kendi kaderimizi kendimiz tayin ederiz. Bundan sonrasını devlet düşünsün“dedi.

Baraj aşılmazsa Yaşar Kaya’nın dediği noktaya mı geliniyor?

Kapatılan Demokrasi Partisi (DEP) Genel Başkanı ve bir dönem için önde gelen Kürt siyasetçilerinden Yaşar Kaya üç hafta önce verdiği bir demecinde, seçimlere yüzde 10 barajına karşın parti olarak girme kararı alan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) barajın altında kalmasını istediğini belirterek, bu durumda bölgesel parlamento kurma imkanı doğacağını söylemişti. Yaşar Kaya, Demokratik Toplum Partisi ‘DTP’nin kapatılmasına tepki gösteren siyasetçilerin o dönem “biz Ankara’ya gitmeyeceğiz” dediklerini, ardından “tıpış tıpış” gittiklerini belirtmişti. Bunlar Kürt siyasetini şekillendiremiyorlar, yönetemiyorlar. Diyarbakır’da bir bölge parlamentosu kurabilirlerdi. Bu kimsenin zararına değil. Bundan korktular.” diyen Yaşar Kaya, HDP’nin yüzde 10 barajına karşın seçimlere parti olarak girme kararını “HDP parti olarak rüşdünü ispatlamak istiyor” diye değerlendirmişti.