Ahmet Türk: Ezidileri katleden IŞİD'in büyümesinde Türkiye'nin de desteği var

Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkiye’nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne yönelik tutumuna tepki gösterdi. Suriye’nin kuzeyindeki (Rojava) Kürtlere insanlık dışı saldırılar yapan IŞİD’in şimdi de Irak Kürdistanı’nda Ezidilere karşı katliama giriştiğini belirten Türk, örgütün büyütülüp palazlanmasında Türkiye’nin önemli rolü olduğunu söyledi.

“Türkiye üzerinden bir koridor açıldı. IŞİD militanları Ceylanpınar’dan, Kilis’ten, Akçakale’den rahatlıkla ve silahlı olarak gelip geçiyor” diyen Türk, "Kürtlerin kazanımlarına karşı olanların IŞİD’e göz yumduğunu ifade etti ve şu değerlendirmeyi yaptı: “‘Kürtler Rojava’da bizim komşumuz olmasın’ mantığı ile yaklaşılıyor. Oysa biz biliyoruz ki bin yıllık geçmişi bulunan Kürtler ve Türkler ancak kucaklaştığı zaman Türkiye Ortadoğu’da önemli bir aktör olabilir” ifadesini kullandı.

Türk, Kürtleri eleştirmek için sürekli Türkmenleri gündeme getiren Başbakan Erdoğan’ın, bugün Türkmenlere zulmeden IŞİD’e ses çıkarmamasını da eleştirdi.

Zaman'da yer alan habere göre, bir yıl öncesine kadar kimsenin ismini bilmediği IŞİD’in bir anda ortaya çıkarak iki ülkede birden savaşabilecek güce ulaşması, ‘bu örgüt nasıl büyüdü?’ sorularını beraberinde getirdi. 30 Mart seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Kürt siyasetinin duayen ismi Ahmet Türk, IŞİD’in bütün halklar için ne kadar tehlikeli olduğunun artık herkes tarafından görüldüğünü belirtiyor. IŞİD’in palazlanmasında Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin büyük rolü olduğuna dikkat çeken deneyimli siyasetçi, Türkiye üzerinden IŞİD’e bir koridor açıldığını vurguluyor. IŞİD militanlarının Ceylanpınar’dan, Kilis’ten, Akçakale’den rahatlıkla ve silahlı olarak gelip geçtiğini anlatan Türk, sonuç olarak Çeçenistan, Arnavutluk, Yemen gibi dünyanın birçok ülkesinden gelip Ortadoğu’da terör estiren, adeta insan avına çıkan bir örgütün meydana geldiğinin altını çiziyor.

'IŞİD’e göz yumuldu'

IŞİD’in bir terör örgütü olduğunu ve dünyada terör örgütlerine bulaşmış bütün ekiplerin buluştuğu bir noktaya geldiğini ifade eden Ahmet Türk, sözlerini şöyle sürdürüyor: “IŞİD bölgede güçlü ve gerçekten vahşiliği ile Ortadoğu’da dikkati çeken bir örgüte dönüştü. Ortadoğu’da Kürtler de 40 milyon nüfusuyla önemli bir halktır. Kürtlerin kazanımlarına karşı olanlar IŞİD’e göz yumdu. Yani Türkiye’nin Rojava politikası ile IŞİD politikasının nedeni Kürtlerin bir statüye sahip olmaması isteğidir. ‘Kürtler Rojava’da bizim komşumuz olmasın’ mantığı ile yaklaşılıyor. Oysaki biz biliyoruz ki bin yıllık geçmişi bulunan Kürtler ve Türkler ancak kucaklaştığı zaman Türkiye Ortadoğu’da önemli bir aktör olabilir.”

Ahmet Türk, IŞİD’in son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdığı Şengal bölgesinin hem coğrafi olarak stratejik bir önem taşıdığına hem de inanç bakımından farklı bir bölge olduğuna dikkat çekiyor. Şengal’in sadece Ezidi halkı orada yaşadığı için seçilmediğini vurgulayan Türk, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Şengal bölgesinde güçlenen bir IŞİD, Zaho’dan Duhok’a kadar bütün bölgeyi kontrol altına alabilir. Yine Başur’dan (Kuzey Irak) Rojava’ya Suriye Kürdistan’ını kontrolüne alabilecek bir stratejik bölgeye sahip olabilir. Yani hem KDP için büyük bir tehlikedir hem de Rojava için tehlikelidir. Bütün halklar için tehlikelidir. Aslında bu terör örgütünün Ortadoğu’dan koparılmasına yönelik ortak bir mücadele yapılması gerekir. Burada siyaset hesabı yapmadan, güç hesabı yapmadan bütün güçlerin Ortadoğu’da bütünleşip bu tehlikeyi bertaraf etmesi gerekir.”

'IŞİD vahşetinden bahsetmiyorlar?'

Ahmet Türk, hemen her gün Filistin’deki zulmü gündeme getirenlerin IŞİD’in saldırıları karşısında sessiz kalmasını da eleştiriyor. Kendilerinin her zaman mazlum Filistin halkının yanında durduğunu vurgulayan Türk, şu tespitte bunuyor: “Hükümetin geçmişi biraz ıslak olmasaydı bugüne kadar ses çıkarırdı. Kürtler her zaman Filistin halkının yanındadır. Bugün de Filistin halkı zülüm altındadır. Mesele samimiyettir. Başbakan, bütün seçim meydanlarında Filistin halkını gündeme getiriyor. Ama bir gün IŞİD’in saldırısından söz etmiyor. Oysaki IŞİD vahşiyane bazı eylemler yaptı. Filistin’deki zulme sessiz kalmamak gerekir. Ama Sayın Başbakan sen her gün zulümden bahsediyorsun, bir gün de IŞİD zulmünü eleştirmen gerekiyor. İnsanlar, Başbakan’ın Filistin mesajlarının, seçimde oya dönüştürmeye yönelik bir politika olduğunu değerlendiriyor. İnsan zulme karşıysa her türlü zulme karşı çıkmalıdır. Nereden gelirse gelsin…”

'Türkmenler IŞİD’in zulmü altında, Başbakan niye sesini çıkarmıyor?'

Türkiye’nin geçmişte Türkmenler konusunda sürekli Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ni suçladığını hatırlatan Ahmet Türk, neredeyse her gün ‘Türkmenlere haksızlık yapıldı’ diye beyanatlar verildiğini belirtiyor. Türkmenlerin bugün milletvekili ve bakan olabildiklerini, kendi dillerinde eğitim gördüklerini kaydeden Türk, hükümeti şu sözlerle eleştiriyor: “Başbakan, Kürtleri eleştirmek için ikide bir Türkmenleri konuşuyordu. Bugün Türkmenler IŞİD’in zulmü altında, niye sesini çıkarmıyor? Bu bile samimi olmadığını gösteriyor. Geçmişte Türkmenleri savunurken Kürtlere karşı kullanmak için savunuyordu. Şimdi IŞİD’in saldırısı var ama bir gün Sayın Başbakan Türkmenler üzerindeki IŞİD’in zulmünü dile getirmedi. Bu konuda bir açıklama yapmadı. Tabiî ki günümüz dünyası kimin ne oynadığını, ne yaptığını, nasıl davrandığını çok iyi biliyor. O beğenmediği dağdaki çoban, köydeki köylü bile bugün siyasetin nasıl döndüğünü, kimin ne yaptığını çok iyi biliyor.”