Ahmet Türk: Kürt aşiretleri soykırıma ortak oldukları için Süryani, Ermeni ve Ezidilerden özür dilerim

İsveç’in Sigtuna Belediyesi’nin davetlisi olarak İsveç’te bulunan Mardin Büyükşehir Eşbaşkanı Ahmet Türk, Stockholm’de düzenlenen bir seminerde 1915 Soykırımı sırasında bazı Kürt aşiretlerinin soykırım suçuna ortak olmalarından duyduğu üzüntüyü dile getirip Süryani, Ermeni ve Ezidilerden özür diledi.

Stockholm dışındaki Märsta semtinde moderatörlüğünü Feyyaz Kerimo’nun yaptığı panelde, Mardin Büyükşehir Eşbaşkanları Februniye Akyol ve Ahmet Türk’ün yanı sıra Sigtuna Belediyesi Başkanı Gun Eriksson, Belediye Meclisi Başkanı Lars Bryntesson, Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Yılmaz Kerimo ve 1 yıldan bu yana Sigtuna’da misafir yazar olarak yaşamını sürdüren yayıncı Ragıp Zarakolu da konuşma yaptı.

ANF’den Murat Kuseyri’nin haberine göre, konuşmasında Asuri, Ermeni ve Ezidilerin Kürdistan’ın gerçek sahipleri olduklarını, Kürdistan’ın Kürtler kadar onların toprakları olduğunu vurgulayan Ahmet Türk, 1911 yılında İttihat ve Terakki Partisi’nin aldığı kararların tüm Cumhuriyet tarihi boyunca uygulandığını ve aynı anlayışın bugün hala sürmekte olduğunu ifade etti:

“1914-15 yıllarında devletin bu kararları yerine getirilirken, gerçekleştirirken maalesef Kürt Halkı da İslamiyet adına açık bir şekilde kullanıldı. Dedelerimizin, babalarımızın o katliama katılmalarının acısını biz bugün torunları ve çocukları olarak yaşamaktayız. Asla ve asla bu kardeş halklarımıza çektirdiğimiz acıları unutmayacağız. Hiçbir zaman da unutmamak gerekir. Süryani, Ermeni Halklarından ve Ezidi kardeşlerimizden bizleri bağışlamalarını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Türk, 30 yıldan beri sürmekte olan Kürt özgürlük mücadelesinin yalnızca Kürtleri değil, tüm Ortadoğu haklarını özgürleştirme mücadelesi olduğunun altını çizdi.

'1915'teki soykırımla hâlâ yüzleşilemedi'

Ragıp Zarakolu ise konuşmasında 1914 yılında yapılan tehcir, 1915 yılında yapılan soykırımla hala yüzleşilmediğine, soykırımın unutulan bir sayfası olan ‘cihatçılığın’ günümüzde yeniden gündeme geldiğine değindi. 1914 yılında Türkiye’de resmi bir “Cihat” kararı alındığını söyleyen Zarakolu, bu kararın Alman ve Türk militarizminin ortak kararı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

'Türk devletinin satın aldığı feodal ağalar katliama katıldı'

Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Süryani kökenli Milletvekili Yılmaz Kerimo ise konuşmasında: “Bazen Süryanilerin ‘Kürtler bizleri katlettiler’ dediklerini duyuyorum. Hayır! Kürtler değil Türk devletinin satın aldığı feodal ağalar katliama katıldı. HDP ve BDP’ye ve sayın Ahmet Türk’e soykırım konusunda yaptıkları açıklamalardan dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kerimo, Asuri- Süryanilerin İsveç’te önemli gelişmeler kaydettiklerini, çok sayıda televizyon kanalları, futbol takımları, politikacıları olduğunu hatırlattıktan sonra “Biz 30 yıl içinde İsveç’te bunları gerçekleştirdiysek aynı şeyleri bin yıllar boyunca yaşadığımız topraklarda, Türkiye’de neden gerçekleştiremedik?” diye sordu. Kerimo Bu süre zarfında Süryanilerin İsveç’te 50 kilise inşa ettiklerini, buna karşın İstanbul’da Taksim’de tek bir kiliseleri bulunduğunu, ikinci bir kilise açma başvuruların ise yanıtsız bırakıldığını dile getirdi.