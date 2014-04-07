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Politika

Ahmet Türk: Belediyenin bina sorunu çözülmezse isyan çıkarırım

Mardin'in Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, yasal olarak belediyenin borç yükünü kabul etmesinin suç olduğunu, bu yüzden borç yükünü kabul etmeyeceğini ifade etti

07 Nisan 2014 20:17

Mardin'de Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, belediye taşınmazlarının devredilmesiyle ilgili olarak "Hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve taşınmazları geri alacağım. Büyükşehir Belediyesi'nin bina sorunu çözülmezse isyan çıkarırım" dedi.

30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde BDP'nin desteği ile Bağımsız olarak Mardin'in ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, BDP binasında tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Mardin'in Büyükşehir olmasıyla birlikte kapanan Özel İdare'nin devredilen taşınmazlarıyla ilgili sıkıntı olduğunu belirten Türk, mazbatayı aldıktan sonra hangi binayı belediye binası olarak kullanacağına dair soruya, mevcut belediye hizmet binasını kullanacağını söyledi. Bir gazetecinin, mevcut hizmet binasının Artuklu Belediyesi tarafından kullanılacağı hatırlatmasına tepki gösteren Türk, yasaya göre eski belediye binasının Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğini söyledi.

 

'Büyükşehir binası kalır mı?'

 

Nezir Güneş ve Kadir Üründü'nün haberine göre, bu durumda BDP'nin kazandığı yeni kurulan Artuklu Belediyesi'nin hangi binayı kullanacağının sorulması üzerine Ahmet Türk şu yanıtı verdi:

"Özel İdare'nin hazineye devredilen mallarıyla ilgili yasal yollara başvuracağım. Hepsini geri alacağım. Mazbatamı aldıktan sonra Mardin Belediyesi olarak bilinen belediyede oturacağım. Yasal olarak o bina Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiştir. Artuklu Belediyesi kendisine yer bulacak. Bina kiralayıp yerleşebilir. Büyükşehir varken, büyükşehirin bu potansiyeli varken binasız kalınır mı? Büyükşehir başlı başına bir eyalettir. 16 adet daire başkanlığı vardır, nereye yerleştireceğim ben bunları? Özel İdare'nin bu kadar taşınmazını dağıtıyorlar, ben bunları nereye yerleştireceğim? Hepsi hakkında suç duyurusunda bulunacağım ve taşınmazları geri alacağım. Büyükşehir Belediyesi'nin bina sorunu çözülmezse isyan çıkarırım."

 

'Borç yükünü kabul etmem suçtur'

 

Mardin Belediyesi'nin borç yüküyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk, yasal olarak borç yükünü kabul etmesinin suç olduğunu, bu yüzden borç yükünü kabul etmeyeceğini söyledi. Türk şöyle dedi:

"Adam iş yapmış, borç faizini bana göndermiş. Yasal olarak benim bu borcu kabul etmem suçtur. Bütün personeli kabul etmem de yasal olarak suçtur. Bana ilçelerden devredilen su, itfaiye, mezbaha ve kanalizasyondur. Buralarda çalışan bordro karşılığı norm kadro devredilebilir, gönderilebilir. İstediklerini bana gönderme hakları yok ki. Sonra konuyla ilgili açıklama yaparız."

 

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