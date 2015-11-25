Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 gündür devam eden sokağa çıkma yasağını değerlendiren Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, "Devlet terbiye etmeye çalışıyor, o da yanlış, hendek siyaseti de" dedi.

RS FM’de Yavuz Oğhan’ın bidebunundinle programına katılan Ahmet Türk halkı koruyoruz diyen Davutoğlu’na “Hangi halkı kurtarmaya çalışıyorsun? Susuz bırakılan insanları mı, sokağa çıktığında vurulan çocukları mı?” diye seslendi.

"Duvarlara 'Türk’ün gücünü göreceksiniz' yazılması bu davranış biçimini gösteriyor"

“Burada halkı korumaya yönelik değil, sindirmeye, devletin gücünü göstermeye yönelik davranıyorlar” diyen Ahmet Türk, şöyle devam etti:

“Bırakın Nusaybin’i Irak’a giden yollar güzergahlar bile TIR’lara kapalı. Zaten duvarlara “Türk’ün gücünü göreceksiniz” yazılması bu davranış biçimini gösteriyor. Bir kadın, bir çocuk hedef olabiliyorsa bu güvenlik sağlamanın ötesinde, terbiye etmek amacıyla böyle bir kuşatmayı yaptıklarını gösteriyor. Size nefes aldırmayacağız, sizi terbiye edeceği düşüncesi egemen.”

"Perişanız, açlıktan kırılıyoruz mesajları alıyoruz"

Sokağa çıkma yasağın bulunduğu ilçenin halini “Paramparça ve mahalleler susuz” diyerek anlatan Ahmet Türk, “Sokaklar paramparça, sussuz, ekmek yok. İnsanlar bizi ‘perişanız açılıktan kırılıyoruz’ diyerek arıyorlar. Ama bunları bile ulaştıramıyoruz. Oraya gitmek belediye gözüyle bakmak istediğimizde de engellemeyle karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

“Biz yeniden barış, çözüm süreci gibi girişimlerin sonuca ulaşmayacağını biliyoruz"

Ankara ile diyalog kuramıyor musunuz sorusuna, “Devlet diyalog yerine önce ders veririm mantığıyla bakıyor” cevabını veren Türk, “Biz yeniden barış, çözüm süreci gibi girişimlerin sonuca ulaşmayacağını biliyoruz. Bu açık şekilde dile getirildi. 90’ları, 80’leri yaşadık. Bütün bunları geçtik ve sorunları çözmenin tek yolunun diyalog olduğunu gördük. Bu noktada girişimlerimiz oldu ama devlet önce ders veririm mantığı ile bakıyor” dedi.

“Sokağa çıkma yasağı halkı korumak içinse gelsinler halkla konuşsunlar"

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP grup toplantısında yaptığı konuşmaya da tepki gösteren Türk, şunları söyledi:

“Sokağa çıkma yasağı halkı korumak içinse gelsinler halkla konuşsunlar. O zaman gelsinler, görsünler halk memnun mu devletin yaptıklarından? Sayın Başbakan Meclis’te rahat rahat konuşuyor. Halka sormadan halkı kurtarıyoruz gibi açıklamalar yapıyor. Bu bölgedeki insanların daha fazla gerginleşmesine neden oluyor.Gerçekten bağımsız tarafsız bir heyet gelir, çıkan sonucu ve raporları hepimiz sahiplenir, hepimiz konuşuruz. Tek taraflı söylemler halkı tatmin etmiyor.”

"Hendek kazmanın da sindirmenin de para etmeyeceğini elbet herkes anlayacak"

İlçelerde kazılan hendekler konusunda geçmişte çaba sarf ettiklerini dile getiren Türk, "Çözüm diyalogda" dedi ama hendek kazanları da eleştirdi:

“Şuna yürekten inanıyoruz. Bu sorunlar diyologla demokratik yöntemle çözülür. Bin yıllık geçmişi var bu halkın, kopma gibi bir şey yok. Ama her insanın kendi kimliğiyle özgürce ifade edebilmesiyle halklarımızı kucaklarız. İki yöntem de yanlış. Hendek kazmanın da sindirmenin de para etmeyeceğini elbet herkes anlayacak. Tek yöntem karşılıklı güven veren yöntemlere uygun adım atılmasıdır.”