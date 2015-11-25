T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Türk: Devlet terbiye etmeye çalışıyor, o da yanlış, hendek siyaseti de

"Nusaybin'den, 'Perişanız, açlıktan kırılıyoruz' mesajları alıyoruz

25 Kasım 2015 23:37

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 gündür devam eden sokağa çıkma yasağını değerlendiren Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, "Devlet terbiye etmeye çalışıyor, o da yanlış, hendek siyaseti de" dedi.

RS FM’de Yavuz Oğhan’ın bidebunundinle programına katılan Ahmet Türk halkı koruyoruz diyen Davutoğlu’na “Hangi halkı kurtarmaya çalışıyorsun? Susuz bırakılan insanları mı, sokağa çıktığında vurulan çocukları mı?” diye seslendi.

 

"Duvarlara 'Türk’ün gücünü göreceksiniz' yazılması bu davranış biçimini gösteriyor"

 

“Burada halkı korumaya yönelik değil, sindirmeye, devletin gücünü göstermeye yönelik davranıyorlar” diyen Ahmet Türk, şöyle devam etti:

“Bırakın Nusaybin’i Irak’a giden yollar güzergahlar bile TIR’lara kapalı. Zaten duvarlara “Türk’ün gücünü göreceksiniz” yazılması bu davranış biçimini gösteriyor. Bir kadın, bir çocuk hedef olabiliyorsa bu güvenlik sağlamanın ötesinde, terbiye etmek amacıyla böyle bir kuşatmayı yaptıklarını gösteriyor. Size nefes aldırmayacağız, sizi terbiye edeceği düşüncesi egemen.”

 

 

"Perişanız, açlıktan kırılıyoruz mesajları alıyoruz"

 

Sokağa çıkma yasağın bulunduğu ilçenin halini “Paramparça ve mahalleler susuz” diyerek anlatan Ahmet Türk, “Sokaklar paramparça, sussuz, ekmek yok. İnsanlar bizi ‘perişanız açılıktan kırılıyoruz’ diyerek arıyorlar. Ama bunları bile ulaştıramıyoruz. Oraya gitmek belediye gözüyle bakmak istediğimizde de engellemeyle karşı karşıya kaldık” diye konuştu.

 

“Biz yeniden barış, çözüm süreci gibi girişimlerin sonuca ulaşmayacağını biliyoruz"

 

Ankara ile diyalog kuramıyor musunuz sorusuna, “Devlet diyalog yerine önce ders veririm mantığıyla bakıyor” cevabını veren Türk,  “Biz yeniden barış, çözüm süreci gibi girişimlerin sonuca ulaşmayacağını biliyoruz. Bu açık şekilde dile getirildi. 90’ları, 80’leri yaşadık. Bütün bunları geçtik ve sorunları çözmenin tek yolunun diyalog olduğunu gördük. Bu noktada girişimlerimiz oldu ama devlet önce ders veririm mantığı ile bakıyor” dedi.

 

“Sokağa çıkma yasağı halkı korumak içinse gelsinler halkla konuşsunlar"

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP grup toplantısında yaptığı konuşmaya da tepki gösteren Türk, şunları söyledi:

“Sokağa çıkma yasağı halkı korumak içinse gelsinler halkla konuşsunlar. O zaman gelsinler, görsünler halk memnun mu devletin yaptıklarından? Sayın Başbakan Meclis’te rahat rahat konuşuyor. Halka sormadan halkı kurtarıyoruz gibi açıklamalar yapıyor. Bu bölgedeki insanların daha fazla gerginleşmesine neden oluyor.Gerçekten bağımsız tarafsız bir heyet gelir, çıkan sonucu ve raporları hepimiz sahiplenir, hepimiz konuşuruz. Tek taraflı söylemler halkı tatmin etmiyor.”

 

"Hendek kazmanın da sindirmenin de para etmeyeceğini elbet herkes anlayacak"

 

İlçelerde kazılan hendekler konusunda geçmişte çaba sarf ettiklerini dile getiren Türk, "Çözüm diyalogda" dedi ama hendek kazanları da eleştirdi:

“Şuna yürekten inanıyoruz.  Bu sorunlar diyologla demokratik yöntemle çözülür.  Bin yıllık geçmişi var bu halkın, kopma gibi bir şey yok. Ama her insanın kendi kimliğiyle özgürce ifade edebilmesiyle halklarımızı kucaklarız. İki yöntem de yanlış. Hendek kazmanın da sindirmenin de para etmeyeceğini elbet herkes anlayacak. Tek yöntem karşılıklı güven veren yöntemlere uygun adım atılmasıdır.”

ETİKETLER

ahmet türknusaybinmardinhendekçözüm sürecisokağa çıkma yasağı

İlgili Haberler

Nusaybin için acil yardım çağrısı: Birleşin ve bir şeyler yapın!

İlçedeki sokağa çıkma yasağı 12. gününe girdi

Mardin'de esnaf Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağını protesto için kepenk kapattı

Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde eczane ve fırınlar dışında tüm dükkanların kapalı olduğu bildirildi

HDP'li Aslan: Nusaybin'de özel harekat timleri su depolarını kurşunluyor

"13 gündür sokağa çıkma yasağı var, Güvenlik güçleri mahalleleri, sivilleri bombalamakla yetinmiyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24