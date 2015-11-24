Mardin'de esnaf Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağını protesto için kepenk kapattı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağını protesto etmek amacıyla Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde esnaf kepenk açmadı. Sessizliğe bürünen ilçede fırın ve eczanelerin dışında her yer kapalı

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre; Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde esnaf, 12 gündür sıkıyönetim uygulamalarının devam ettiği Nusaybin'e destek vermek ve yasağı protesto etmek amacıyla kepenk açmadı. Ayrıca belediye çalışanları başta olmak üzere iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eczane ve fırınlar dışında her yerin kapalı olduğunun iddia edildiği ilçelerde sessizlik hakim.

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının 12. gününde 8 sivil hayatını kaybetti.