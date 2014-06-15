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KCK: Yol kesmeyin, kepenk kapatmayın!

KCK: Bundan sonra karakol ve barajların yapımına karşı çıkmak ve Kürt sorununun çözümü için adımlar attırmak doğrultusundaki demokratik eylemlilikler devam etmelidir

15 Haziran 2014 12:15

KCK Yürütme Konseyi, eylem yöntemlerinin değiştirilmesini isteyerek, "Yol kesmeler, asayiş kurmalar, asker ve polis alıkoymalar bu dönemde yapılmamalıdır. Kepenk kapatma eylemleri yararlı değildir " dedi.

KCK Yürütme Konseyi Mayıs ayından beri devam eden karakol-kalekol eylemleri için açıklama yaptı. Fırat Haber Ajansı’nda yayınlanan açıklamaya göre, KCK, eylemlerden olumlu sonuçlar alındığını belirterek "Bu süreçte eylem biçimleri değişmeli. Esas olarak demokratik serhıldanlar (başkaldırı) geliştirilerek karakol ve baraj yapımlarına karşı mücadele sürmeli" dedi.

KCK, Kürt sorununun çözümü için önemli bir zeminin oluştuğu, bu yönlü verilerin arttığı her dönemde çeşitli iç ve dış güçler provokasyonlar yaptığını belirtti ve buna örnek olarak Diyarbakır’da indirilen Türk bayrağı olayını gösterdi. 

KCK, bu ortamda Abdullah Öcalan’ın demokratik siyasal çözüm çabalarını desteklemek amacıyla karakol ve baraj yapımlarına karşı direniş yöntemlerinin değiştirilmesini istedi. Açıklamada şöyle denildi:

“Bundan sonra da karakol ve barajların yapımına karşı çıkmak ve Kürt sorununun çözümü için adımlar attırmak doğrultusundaki demokratik eylemlilikler devam etmelidir. Ancak yol kesmeler, asayiş kurmalar, asker ve polis alıkoymalar bu dönemde yapılmamalıdır. Yine mücadelenin çok önemli anlarında, ciddi olaylar ve katliamlar döneminde başvurulması gereken kepenk kapatma gibi protesto eylemlerin bu dönemde yapılmasında fayda bulunmamaktadır. Esnafların ve ekonomik işletmelerin faaliyetleri zorunlu olmadıkça durdurulmamalıdır. Çünkü bu tür eylemler ancak gerektiğinde etkili olur; zamansız yapıldığında ise zarar verici bir rol oynarlar.” 

KCK, hükümet dahil Türkiye 'nin tüm sorumlu güçlerini de durumu doğru anlamaya ve gereken pozitif tutumu göstermeye çağırdı.

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