Şırnak ve Cizre'de kepenk kapatma eylemi

Şırnak ve Cizre İlçesi'nde dün akşam terör örgütü PKK yandaşlarının esnafa kepenk kapatmaları konusunda bildiri dağıtması ardından, bugün kepenk kapatma eylemi yapıldı.



DTP'ye yönelik terör örgütü PKK'nın sözde Türkiye Meclisi'ni oluşturup örgütün yasa dışı faaliyetlerini yönetip yürüttükleri gerekçesiyle aralarında DTP Genel Başkan yardımcılarının da bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasından sonra dün de Şırnak'ta polisin düzenlediği operasyonda aralarında DTP yöneticilerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.



Bu operasyonun ardından PKK yandaşları Şırnak kent merkezi ve Cizre İlçesi'nde bildiri dağıtırak esnafa kapenk kapatma çağrısında bulundu. Bildiri üzerine bugün Şırnak kent merkezinde işyerlerinin yarısı, Cizre'de ise tamamına yakını açılmadı. Şırnak'ta esnafın bir bölümü kapalı işyerleri önünde bekledi.



Polis müdahale etti



Çoğunluğu çocuklardan oluşan bir grup, İdil kara yolu ile Otogar civarında yollara barikat kurarak izinsiz yürüyüş yapmak istedi.



Polisin uyarısına taşla karşılık veren grup, biber gazı ve tazyikli suyla dağıtıldı. Bu sırada açık penceresinden bir evin içine düşen biber gazından etkilenen 4 kişi, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan, Şırnak il merkezi ile Cizre ilçesinde esnafın bir kısmının iş yerlerini açmadığı belirtildi.



