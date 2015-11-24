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Nusaybin için acil yardım çağrısı: Birleşin ve bir şeyler yapın!

İlçedeki sokağa çıkma yasağı 12. gününe girdi

24 Kasım 2015 02:53

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ortak bir basın toplantısı düzenleyen Diyarbakır ve Mardin Baro başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, acil yardım çağrısı yaptı. Nusaybin halkının yardım beklediğini belirtilirken, Eş Başkan Cengiz Kök de “Birleşin ve bir şeyler yapın. Haksızlığa hukuksuzluğa karşı, insanlık için bir şey yapılacaksa şimdi yapılsın" ifadelerini kullandı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak Mardin Barosu binasında düzenlenen toplantıya avukatlar adına katılan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, şunları söyledi:

“11 gün içerisinde su, elektrik gibi temel ihtiyaçlar giderilmemektedir. Bazı kanalizasyon şebekeleri patlamış. Çöpler kaldırılamamakta. Ekmek, ilaç ve gıda gibi ihtiyaçlar karşılanmamaktadır. Geçen her saat toplumun sağlığı bakımından giderek tehlikeli gelişmeler yaşanmaktadır. Nusaybin halkı yardım bekliyor. Halkın varlığı tehlikeye girmiştir. Sokağa çıkma yasağının anayasal bir dayanağı yok. Bu tedbir ölçüsüz ve toplumu mağdur eden bir tedbirdir. Gerçekten de Kürt meselesi bağlamında bu sorunu daha çok içinden çıkmaz bir hale sokan bir uygulamadır” şeklinde konuştu. 

 

“Her geçen an insanlık için bir kayıp”

 

Nusaybin Belediye Eş Başkanı Cengiz Kök de kamuoyuna acil yardım çağrısında bulundu. Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda ilçede silahların yeniden devrede olduğunu belirten Kök, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinin ateş altında olduğunu söyledi. “Her geçen an insanlık için bir kayıp” diyen Kök, şöyle devam etti: 

“Birleşin ve bir şeyler yapın. Haksızlığa hukuksuzluğa karşı, insanlık için bir şey yapılacaksa şimdi yapılsın. Bu kentin artık tek bir can daha vermeye tahammülü kalmadı artık.”

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