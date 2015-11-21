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Nusaybin'de sokağa çıkma yasağının 9. gününde 8 sivil hayatını kaybetti

Nusaybin’de Şerif Alpar adlı bir sivilin kobra tipi zırhı araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü

21 Kasım 2015 17:37

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 9’uncu gününde Şerif Alpar adlı bir sivil hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Abdulkadirpaşa Mahallesi’nden Fırat Mahallesi’ndeki akrabalarının yanına geçmek isteyen Şerif Alpar isimli bir sivilin Kordon Sokak’tan geçerken Çağçağ Caddesi üzerine konumlanan kobra tipi zırhı araçtan atılan bombaatar sonucu hayatını kaybetti.

Alpar’la birlikte, Nusaybin’de 9 günlük sokağa çıkma yasağında şimdiye kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Nusaybin’de 13 Kasım’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı Kaymakamlık tarafından saat 08.00’den 16.00’a kadar geçici olarak kaldırıldığı açıklanmıştı.

 

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