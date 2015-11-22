T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de gazlı müdahale; Mithat Sancar ve Emine Ayna hastaneye kaldırıldı

Yürüyüşe izin vermeyen polisin müdahale sırasında zaman zaman havaya ateş açtığı da görüldü

22 Kasım 2015 19:31

10 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanan Nusaybin'e giden HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de aralarında olduğu gruba polis basınçlı su ve gazla müdahale etti. 4 gündür açlık grevinde olan Sancar hastaneye kaldırılırken, Ahmet Türk ise Mardin'e döndü. 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı devam ederken, ilçeye yürümek isteyen ve aralarında HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna’nın bulunduğu yaklaşık 200 kişilik gruba polis basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Gazdan etkilenen Ahmet Türk, Mardin’e dönerken, 4 gündür açlık grevinde bulunan ve kafasına tazyikli su darbesi alan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ile gazdan etkilenen DBP Eşbaşkanı Emine Ayna hastaneye kaldırıldı.

 

Görüntülere el konuldu

 

Yürüyüşe izin vermeyen polisin müdahale sırasında zaman zaman havaya ateş açtığı da görüldü. 

Müdaheleyi izleyen gazetecelerin çektiği görüntülere ise polis tarafından el konuldu.

ETİKETLER

hdpmithat sancaremine aynaahmet türkhaber

İlgili Haberler

HDP’li Gülser Yıldırım: Biz de Meclis'te olmak isterdik ama önceliğimiz ablukanın kalkması

TBMM’de başkanlık seçimine HDP’li dört vekil katılmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24