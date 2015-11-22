Nusaybin'de gazlı müdahale; Mithat Sancar ve Emine Ayna hastaneye kaldırıldı

10 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanan Nusaybin'e giden HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de aralarında olduğu gruba polis basınçlı su ve gazla müdahale etti. 4 gündür açlık grevinde olan Sancar hastaneye kaldırılırken, Ahmet Türk ise Mardin'e döndü.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağı devam ederken, ilçeye yürümek isteyen ve aralarında HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna’nın bulunduğu yaklaşık 200 kişilik gruba polis basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Gazdan etkilenen Ahmet Türk, Mardin’e dönerken, 4 gündür açlık grevinde bulunan ve kafasına tazyikli su darbesi alan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ile gazdan etkilenen DBP Eşbaşkanı Emine Ayna hastaneye kaldırıldı.

Görüntülere el konuldu

Yürüyüşe izin vermeyen polisin müdahale sırasında zaman zaman havaya ateş açtığı da görüldü.



Müdaheleyi izleyen gazetecelerin çektiği görüntülere ise polis tarafından el konuldu.