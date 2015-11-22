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HDP’li Gülser Yıldırım: Biz de Meclis'te olmak isterdik ama önceliğimiz ablukanın kalkması

TBMM’de başkanlık seçimine HDP’li dört vekil katılmadı

22 Kasım 2015 18:02

Rabia Çetin

TBMM’de başkanlık seçimi için ilk tur oylama başladı. Ancak 10 gündür sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin’de açlık grevinde olan HDP’li dört vekil seçime katılamadı. Çıkan olaylarda  HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar biber gazından ve tazyikli sudan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. TBMM’deki yemin törenine de katılamayan milletvekilleri arasında bulunan Gülser Yıldırım, “Biz de mecliste görevimizin başında olmak isterdik. Ama önceliğimiz ablukanın kalkması” dedi. 

TBMM’deki yemin törenine katılamayan HDP Mardin Milletvekilleri Ali Atalan, Gülser Yıldırım yemin töreninden sonra ilçeye giden Mithat Sancar ile Erol Dora sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin’de yasağın kaldırılması için 4 gündür açlık grevinde. 4 HDP’li bu gerekçeyle bugün TBMM başkanlık seçimi için oylamaya katılamadı.

HDP’li milletvekilleri ve DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna, DBP Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve beraberindekiler de bugün Nusaybn’e girmek istedi. Ancak polisin heyete izin vermemesi üzerine olaylar çıktı. T24’e açıklamada bulunan Gülser Yıldırım, polisin tazyikli su ve biber gazıyla kitleye müdahale ettiğini, Mithat Sancar’ın gaz ve tazyikli sudan dolayı hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Nusaybin’deki olaylar ve TBMM’deki seçime dair Yıldırım, “Nusaybin halkı bir bütün olarak ablukaya alınmış, tecrit ediliyor. Bizde mecliste görevimizin başında olmak isterdik. Ama bizi seçen insanların yanında olmak zorundayız. Bu abluka kalkmadan Nusaybin’den ayrılmayacağız. Bugün Nusaybin’e girmek istedik. Tek talebimiz ablukanın kalkması ve girişimize izin verilmesiydi. Ancak, polis bize izin vermek yerine tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Arkadaşımız Mithat Sancar açlık grevinde olduğu halde suyun ve gazın hedefindeydi. Bu nedenle hastaneye kaldırıldı. Ahmet Türk de kalp hastası o da müdahaleden etkilendi” diye konuştu.

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