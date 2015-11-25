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HDP'li Aslan: Nusaybin'de özel harekat timleri su depolarını kurşunluyor

"13 gündür sokağa çıkma yasağı var, Güvenlik güçleri mahalleleri, sivilleri bombalamakla yetinmiyor"

25 Kasım 2015 15:00

Mardin'in Nusaybin ilçesinde süren sokağa çıkma yasağının 13. gününde HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, özel harekat timleri tarafından evlerin damlarında bulunan su depolarının vurulduğunu iddia etti.

Hür Bakış'tan Behmen Doğu'ya konuşan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Nusaybin’de yaşayan tüm Kurdistani halklara saldırılıyor. Nusaybin’de yaşayan Araplar, Mıhellemiler, Süryaniler, Kürdler devlet terörü ile karşı karşıya" dedi.

Mehmet Ali Aslan'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:

13 gündür sokağa çıkma yasağı var, Güvenlik güçleri mahalleleri, sivilleri bombalamakla yetinmiyor, evlerin damlarındaki su depolarını kurşunlayıp bombalıyor. Zaten sular kesik, var olan sularını da bu şekilde ellerinden alıyor. Halkı, sivilleri açlıkla susuzlukla kırmaya çalışıyorlar. Halkın içeride gıdası, suyu tükendi. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Demokrasiden söz edenler Nusaybin'de insanlık ve ahlak dışı uygulamalarla halkı ölümle başbaşa bırakıyor.

Dünyanın ilk üniversitesi olan Mor Yakub Kilisesini de bugün bombaladıkları bilgisini aldık. Bunlar sadece insanlık düşmanı değil, bilim, tarih düşmanıdırlar da. Hiçbir şeye tahammülleri yok. Dünyanın en vahşi en barbar yaklaşımla şehirlerimizde saldırıyorlar.
 
Sadece bu değil,  Bagok’ta da Süryani köylerin de operasyonlar yapıyorlar, bombalıyorlar. Bu saray birlikleri, her yeri yıkıyor, yakıyor. Dünya artık bu zulmü görmeli ve buna dur demeli. Burada bizim deneyeceğimiz tüm demokratik yolları tıkıyorlar, bizlere halka saldırıyorlar, suikastlar düzenliyorlar. Bu iktidarın, sarayın meşruiyeti artık tartışılır hale geldi. Ne halkın iradesini tanıyorlar, nede halkı tanıyorlar.
 
Evlere operasyonlar düzenliyorlar, Silvan’da gördük girdikleri evde hırsızlık yaptılar, bunlar şehirleri yıkmak yakmakla kalmıyor yağmalıyor da.
 
Hastalar evlerinde ölümle başbaşa kalıyor, sağlık hizmetini doğru dürüst alamıyorlar. Tank ve top atışlarıyla şehri dövüyorlar.
 
Karşılarında düşman ülkeler varmışçasına bir yaklaşımla saldırıyorlar ama karşılarında silahsız sivil halk var. Kendi halkını bombalayanların, katledenlerin, ablukalarla soykırım amaçlayanların meşruiyeti yoktur hiçbir yerde.
Şuana kadar 9 kişi katledildi 21 de tespitli yaralı var
Tarihte ilk defa uluslararası ipek yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım Midyat’tan tek şeritle sağlandığı için trafik kazaları oluyor. Okul yok, eğitim yok . Bunlar Moğolları da Yezidi de geçtiler
Erdoğan İsedak toplantısında 'çocukların açlıktan öldüğü bir dünyada kimse huzur bulamaz' diyor ama Cizre, Silvan, Nusaybin ilçelerinde, tüm bölgede çocuklarımız açlıkla ölüme terkediliyor.
 
Nusaybin’de yaşayan tüm Kurdistani halklara saldırılıyor. Nusaybin’de yaşayan Araplar, Mıhellemiler, Süryaniler, Kürdler devlet terörü ile karşı karşıya.

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