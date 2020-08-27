Ahmet Taşgetiren: Tayyip Erdoğan’ın Fatih Portakal’a da Dilipak’a da ihtiyacı var

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılarak emekliliğini istemesine ilişkin, "İnsanların bunalıp kenara çekilme duygusuna itilmesi, medyada kendi sesimizin yankısını dinler hale gelmemiz, sağlık alameti değildir. Farklı düşünceyi boğmak, iktidara yönelik sevginin alameti de değildir. Tayyip Erdoğan’ın Fatih Portakal’a da ihtiyacı var, Dilipak’a da… Hem de hınk deyicilerden daha fazla. Bilmem buradaki nüansı anlatabiliyor muyum?" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Bir kesimin 'oh oldu' tepkisi vereceğini tahmin etmek zor değil. Medyada 'Sesi ne zaman kısılacak?' soruları farklı sütunlara çoktandır yansıyordu. 'Amerikan portakalı,' idi onun iktidar medyasındaki nam-ı diğeri. İktidara aşkla bağlı toplum kesimlerinden de, onun eleştirel tavrına yönelik tepki sebebiyle “İyi oldu, bir aykırı ses daha kesildi” tepkisi beklenebilir. İşte 'medeni ölü' haline geldi Fatih Portakal." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Bazen bugün hoşunuza gitmeyen bir uyarı, yarın sizi hayati risklere düşmekten korur. Bir ülkede muhalefetin varlığı, düşünce çeşitliliği, farklı siyasi yapılar halinde örgütlenebilme imkanı, ülkenin felakete düşmesi için değildir. Muhalefet karşısında yıprandığınızı düşünmek yerine muhalefetin size yenilenme imkanı sağladığını düşünseniz sizin için de sağlıklı olur, memleket için de. Farklı düşünce 'sistem körlüğü'ne karşı bir supapdır. Yöneticiler için sağlıklı olan, her gün bütün kamuoyunda dolaşan farklı düşünce ve itirazları derleyip, onların aynasında kendi kendisine bakmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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