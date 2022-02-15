Ahmet Taşgetiren: Muhalefet kelimenin tam manasıyla toparlandı

Karara yazarı Ahmet Taşgetiren, 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesinin ardından kaleme aldığı yazısında, "Muhalefet kelimenin tam manasıyla toparlandı. Bir yuvarlak masa etrafında 6 parti liderinin memleket için birlikte hareket etmek üzere bir araya gelmesi başka ne türlü tanımlanabilir ki?" dedi.

Böyle bir toparlanmanın iyi olduğunu söyleyen Taşgetiren, şu ifadeleri kullandı:

"Ve iyidir böyle bir toparlanma… Öncelikle şaşırtıcı gelecek ama iktidar için iyidir. Yoo, hiç de tehdit değildir. Evet alternatiftir, yerine geçme niyeti vardır, ama böyle bir niyeti biliyor olması, iktidarı da kendini toparlamaya sevk eder. Alternatif bulunmuyor olması, hele 20 yıldan beri ülkeyi yönetmeye alışmış, alışmış olduğu için de rehavete kapılması her zaman ihtimal dahilinde olan, “ne yapsak gidiyor” algısına sürüklenmiş bir iktidarı, uyandırır, silkeler, yeni çareler aramaya sevk eder vs… Bunun emareleri de görülüyor. Muhalefet toparlanması daha elle tutulur, ete - kemiğe bürünür, daha kitlelerde karşılık bulur hatta bir cazibe merkezi - bir vakuma dönüşür hale geldiğinde iktidarda daha çok toparlanma çabası gözleyeceğimiz kesindir.

Muhalefetin toparlanması, muhalefet için iyidir. Bir kere mevcut sistem, sayısal zaruret gereği, böyle bir toparlanmayı zaruri hale getirmektedir. İkincisi, mevcut sistemin zorlaması ile oluşan ve toplum barışı için olumsuzlukları derinleştiren kamplaşma riskini aşmak gibi bir arayışa tekabül etmektedir. İktidar bloku, birbirine geçişliliği daha kolay olan milliyetçi - muhafazakar damarların bileşimidir."

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