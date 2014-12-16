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Ahmet Şık'tan Ekrem Dumanlı'nın görüşme talebine yanıt

Gazeteci Ahmet Şık, Ekrem Dumanlı'nın kendisiyle görüşme talebiyle ilgili açıklama yaptı

16 Aralık 2014 15:14

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın "çıktıktan sonra ilk görüşeceğim kişilerden biri Ahmet Şık olacak" sözlerine Şık'tan "görüşmeyi düşünmüyorum" yanıtı geldi.

Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı programında yaptığı açıklamada Dumanlı'nın görüşme talebinin kendisine iletildiğini söyleyen Ahmet Şık, fakat görüşmeyi düşünmediğini belirterek, "Benim inanç sistemimde Tanrı yok, din yok. Dolayısıyla helalleşme yok. Ben bu dünyada hesap sorulmasını istiyorum" dedi. 

 

'Teşekkürler Ahmet Şık...'

 

Emniyet’teki cemaat yapılanması iddialarıyla ilgili kitap yazdığı sırada Odatv davası kapsamında tutuklanan ve 375 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Şık, 14 Aralık operasyonuna “Cemaat’in bugün yaşadığının adı da faşizmdir” sözleri ile tepki gösterirken, Zaman gazetesinden hem teşekkür hem de özeleştiri mesajı almıştı. 

Ahmet Şık’ın kişisel Twitter hesabından attığı tweeti retweet eden Zaman Gazetesi Washington Temsilcisi Ali H. Aslan, “Faşiste faşist dediğin için teşekkürler Ahmet Şık. Ve lütfen hakkını helal et. Biz senin özgürlüğüne böyle sahip çıkamamıştık” diye paylaşımda bulunmuştu. 

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