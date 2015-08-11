Ahmet Şık: Zekeriya Öz hukuk katliamları için soruşturulmuyor; düşmanıma bile hukuk talep ediyorum

Haklarında yakalama kararı çıkarılan savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara Gürcistan üzerinden Ermenistan’a giderken, gazeteci Ahmet Şık soruşturmayla ilgili olarak, “Zekeriya Öz, Ergenekon ve ilintili davalardaki hukuk katliamları nedeniyle soruşturuluyor değil" dedi. Şık, "Her şeye rağmen düşman hukuku değil, düşmanıma bile hukuk talep ediyorum" diye konuştu.

Ergenekon soruşturmasını yürüttüğü dönemde (6 Mart 2011) Zekeriya Öz’ün talebiyle mahkemeye sevk edilerek “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan ve 375 gün boyunca meslektaşı Nedim Şener’le birlikte cezaevinde kalan gazeteci Ahmet Şık, yazmış olduğu “İmamın Ordusu” kitabının taslağına el koyulmasını da talep eden Öz hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili T24’e konuştu.

Öz ve Kara neden aranıyor? Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in tutuklanmak üzere haklarında "yakalama kararı" verilmesi yönündeki talebini kabul etti. Başsavcılığın talebini değerlendiren mahkeme, Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından dolayı tutuklanmaları için "yakalama kararı" çıkardı.

Suçluların gerçek suçları nedeniyle soruşturulmadığını belirten Ahmet Şık şunları söyledi:

“Zekeriya Öz, Ergenekon ve ilintili davalardaki hukuk katliamları nedeniyle soruşturuluyor değil. Çünkü bu soruşturmayı yapacak olan AKP değil. Ergenekon sürecinde suç ortaklarıydılar. Zekeriya Öz ve Celal Kara, adalet için değil, iliştikleri iktidar savaşında kaybeden taraf olduğu için soruşturuluyor. Hukuk normlarında bir soruşturma olduğunu düşünmemiz için başta Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AKP kadrolarının ve cemaat kadrolarının hep beraber yargılanacağı bir süreç olması gerek. Her şeye rağmen düşman hukuku değil, düşmanıma bile hukuk talep ediyorum.”