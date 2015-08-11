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Basketbolcu Enes Kanter'den eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya Twitter'dan destek

Kanter Twitter'dan 'Vampirler rahatsız oluyor diye Güneş doğmaktan vazgeçmez' diye yazdı

11 Ağustos 2015 01:40

FIBA Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım’ın aday kadrosuna alınmadığı için, "Kadroya alınmama sebebim inandığım değerler ve siyasi görüşümdür" şeklinde açıklama yapan basketbolcu Enes Kanter, haklarında yakalama kararı çıkartılan ve Gürcistan'a geçiş yaptığı iddia edilen eski Savcı Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın olduğu bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Kanter, Twitter'dan paylaştığı içeriğin açıklama kısmına, "Vampirler rahatsız oluyor diye Güneş doğmaktan vazgeçmez" ifadelerini yazarak eski savcılar Öz ve Kara'nın fotoğrafını paylaştı:

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