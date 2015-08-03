Eski Savcı Zekeriya Öz hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma sebebinin, Öz'ün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar olduğu belirtildi.

Eski savcı Öz, bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından hükümet aleyhine ve son dönemde yaşanan terör olaylarına ilişkin bazı paylaşımlarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, paylaşımlarla ilgili harekete geçerek Öz hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.

Zekeriya Öz'ün kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde: