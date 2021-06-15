Ahmet Şık: Veyis Ateş aynı zamanda Cem Küçük ile birlikte Soylu'nun istişare heyetindeydi, Soylu, Ateş'in "aracılık hizmetinden" habersiz midir?

TİP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, HaberTürk sunucusu Veyis Ateş'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok yakın arkadaşı olduğunu ve AKP'ye geçmeden önce Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'le Soylu'nun istişare heyetinde bulunduğunun altını çizerek, "Soylu, Ateş'in 'aracılık hizmetinden' habersiz midir?" diye sordu.

Şık, HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman'ın bugünkü köşesinde yayımladığı firari Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş'in arasındaki diyalogu alıntılayarak, "Veyis Ateş 10 milyon Euro'yu kendisine değil, 'Sezgin Baran Korkmaz ile uğraşan klik' adına istiyor. 'Uğraşan' denilenden kasıt SBK ile ilgili soruşturma. Veyis, "Bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün” dedikten sonra da 'hakem' olarak parayı istiyor. Klik kim? Para kime verilecekti?" değerlendirmesini yaptı.

T24’te 11 Ocak 2021’de “A’dan Z'ye "Sezgin Baran Korkmaz" olayı” yayımlanan yazısına atıfta bulunan Şık, şu ifadeleri kullandı:

"Yazıda anlatılan Kıraç adına makamına çağırdığı S.B. Korkmaz'ı tehdit eden ve alacaklarından vazgeçip Kıraç’a Holding'in hisselerini de vermesini emrettiği iddia edilen Süleyman Soylu bu klikin içinde midir?

Süleyman Soylu ile çok yakın arkadaş olan V. Ateş aynı zamanda C. Küçük ile birlikte, AKP'ye biatından önce Conrad Otel'de toplanan ve buluştukları güne atıfla "Perşembe Grubu" diye anılan Soylu'nun istişare heyetindeydi. Soylu, Veyis Ateş'in "aracılık hizmetinden" habersiz midir?

Kudreti, kerameti ve siyasi kariyeri Saray'dan menkul İçişleri Bakanı Soylu'ya' bir kez de, "Ohhh!!! Ohhh!!!" nidalarıyla anlayacağı dilden soralım: "Paralar kime gidecekti? "Rüşvet isteyen klikte sen de var mıydın?" "Yargıyı rüşvet trafiğinin kavşağına çevirenler kim?" Güya İçişleri Bakanı olarak mafyayla iş tutanlardan hazzetmiyorsun ya o zaman soralım, "Pislik, mafya, organize suç örgütü lideri" dediğin Sedat Peker 'den para aldığını söylediğin Metin Külünk ile ilgili savcılara elindeki belgeleri verdin mi?"

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