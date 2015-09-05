Ahmet Hakan'dan İhsan Özkes'e: Sen hayâsızlıkta sınır tanımayan acınası bir politik fırıldaksın!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP milletvekili olduğu dönemde "İsrafı itibar yaptınız. Bugün Hazreti Muhammed yaşasa, o Saray'a girmez ya!" demesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki katıldığı 30 Ağustos resepsiyonunda "Hz. Muhammed yaşasaydı Saray'a giderdi" açıklaması ile tartışma yaratan İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in kendini eleştirenlere verdiği tepkiye ağır ifadelerle cevap verdi. Hakan, "Sen partisiyle arası açılınca bir gün önce "ak" dediğine, bir gün sonra "kara" diyen sıradan ve acınası bir politik fırıldaksın. Vay hayâsızlıkta sınır tanımayan hoca vay..." dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Son 60 yılın en küçük siyasi ahlaksızı" başlığıyla yayımlanan (5 Eylül 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Ey İhsan Özkes adlı şahıs!

Bir de hiç utanmadan bana iftira atıyorsun.

-Güya sen "Hz. Muhammed Saray'a gitmezdi" dediğinde... Ben seni övüyormuşum.

-Güya sen "Hz. Muhammed Saray'a giderdi" dediğinde ise... Ben seni yeriyormuşum.

Vay müfteri müftü vay...

Vay hayâsızlıkta sınır tanımayan hoca vay...

*

Azıcık kaldıysa adamlığın, azıcık kaldıysa mertliğin, azıcık kaldıysa insanlığın...

Bana attığın bu iftiraları kanıtlarsın.

Ben ne zaman...

"Amma güzel buyurdun ya İhsan Hoca! Hakikaten de Hz. Peygamber yaşasaydı Saray'a gitmezdi! Hay diline sağlık" demişim?

Ben ne zaman kıyıda köşede fiskos halinde CHP'ye akıl vermişim?

Adamsan, mertsen, insansan...

İspatla!

İspatlayamazsan alçaksın, şerefsizsin.

*

Sen partisiyle arası açılınca bir gün önce "ak" dediğine, bir gün sonra "kara" diyen sıradan ve acınası bir politik fırıldaksın.

Senin sorunun, iktidara karşı olmak ya da iktidara yandaş olmak değil.

Senin sorunun baştan sona, tepeden tırnağa karaktersizlikle alakalı...

*

Bu kadar basit bir şeyi anlamamakta niye ısrar edip çirkinleşiyorsun ve bana iftira atıyorsun a be utanmaz!

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