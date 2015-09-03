İhsan Özkes: Saray'la ilgili Hz. Muhammed örneklerimin ikisi de yanlıştı

CHP'den istifa ederek bağımsız milletvekili olan İhsan Özkes, dün bir televizyon kanalında katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özkes, "Tayyip Erdoğan düşmanlığının alt yapısını kurarken, onun dini referansını da motive eden kişi bendim" dedi. Özkes, "Hz. Muhammed yaşasaydı Saray'a gitmezdi, derken şakşakladılar. Aynı Özkes, yanlışı görüp bir adım atınca ondan kötüsü yok dediler" diye konuştu. Özkes, "Asıl o anda ilk söylediğimde yanlış yapmıştım, ikinci yaptığımda da yanlış yaptım" itirafında bulundu.

Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, İhsan Özkes'in açıklamaları şöyle:

"Tayyip Erdoğan düşmanlığını kuranlar, yapanlar, Tayyip Erdoğan'a ve Saray'a, külliyeye karşı bu düşmanlığın alt yapısını kurarken onun dini referansını da motive eden kişi bendim. Bu bir itiraf. Ben içimdekini söylüyorum. O günkü tarihle, "Bugün Hz. Muhammed yaşasaydı Saray'a gitmezdi. Çünkü orada israf var. İsraf haramdır" diyorum, bunu dedim. Bunu derken o gün bana, bugün peygamber sevdalısı gözükenler bana o gün demediler ki bir dakika ya Özkes, sayın vekil sen neden siyasete Hz. Muhammed'i karıştırıyorsun demediler. Ne yaptılar bana, şakşakladılar o gün. O gün methediyorlardı, bugün bana hücum eden gazetelerin köşe yazarları varsa da İhsan Özkes, yoksa da İhsan Özkes diyorlardı.

Aynı İhsan Özkes, gerçekleri görüp, yanlışı görüp, felaketi görüp, gidişatın vahimliğini görüp, uyanıp millet adına memleket adına bir adım atınca İhsan Özkes'ten kötüsü yok dediler. Şimdi ben 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle verilen resepsiyona katıldım, oradan ayrılırken bir tweet attım.

Aradan yarım saat geçmedi, evime geldim. Bir baktım ki kıyamet kopmuş. Herkes, o çevreler, çeşitli internet gazeteleri başlık atmışlar benim o konuşmamı. Video dönüyor, bana tweetler geliyor. Onları koymuşlar, sen böyle söylemiştin, nasıl gidersin oraya, yıkılıyor. Bunun üzerine ben o günkü yaptığım yanlışı, ikinci bir yanlışla yani yanlışa yanlış cevap vererek, dedim ki bugün Hz. Muhammed yaşasaydı, gittim gördüm, namaz kıldım, israf yoktu, sünnete uygun emareler var diye yazdım. Bunun üzerine hurra sen nasıl Hz. Muhammed'i efendim bu işe alet edersin... Hz. Muhammed'i kullanırsın, yıkılıyor.

Demezler mi insanlara, yahu bu adam bir yıl önce Hz. Muhammed'i o olayda söylerken, sizin hiç mi zerre kadar Hz. Muhammed sevginiz yoktu? Asıl o anda ilk söylediğimde yanlış yapmıştım, ikinci yaptığımda da yanlış yaptım."