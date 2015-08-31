CHP'deyken 'israf ve haram sarayı' diyen İhsan Özkes: Hz. Muhammed yaşasaydı, O da Saray'a giderdi!

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili görüşlerini değiştirerek, twitter hesabında “Hz. Muhammed ve Atatürk yaşasaydı Saray’a gelirdi” dedi. Özkes, daha önce mecliste yaptığı konuşmada “Hz. Muhammed yaşasa o saraya girmezdi” ifadelerini kullanmıştı.

İhsan Özkes, Tayyip Erdoğan’ın Ak Saray’da verdiği 30 Ağustos resepsiyonuna katılarak, sarayla ilgili tartışılacak tweetler attı. Resepsiyona katılması ile ilgili olarak çok sert eleştirilere maruz kaldığını ifade eden Özkes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “30 Ağustos nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği resepsiyona katıldım diye bana hücum edenleri Allah ıslah eylesin” dedi.

İhsan Özkes ayrıca kendisine Saray’da namaz kılmanın nasip olduğunu belirterek, “Hz. Muhammed yaşıyor olsa saraya girer miydi? Bu akşam hissettim kesinlikle girerdi. Çünkü orada sünnetten emareler çok” ifadelerini kullandı.

Özkes, kendisine yönelik yapılan eleştiriler için Mustafa Kemal Atatürk’ün de eğer yaşasaydı, Saray’a geleceğini ifade ederek, ” Meraklılar için söyleyeyim Atatürk de bu gün yaşıyor olsa bu akşam mutlaka Saray’da olurdu” dedi.