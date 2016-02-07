Ahmet Hakan'dan Demet Akalın'a: Madem Kuran ve başörtüsü düşkünü idiniz, neden şimdi yansıtıyorsunuz?

2 yaşındaki kızının namaz kılarken çektiği fotoğrafını Instagram'da paylaştığı içinkendisini eleştiren Ahmet Hakan'a "30 yıl önce AKP yoktu ve ben Gölcük'te Kuran kursuna gidip namaz kılıyordum" diyen Demet Akalın'a Hürriyet yazarından cevap geldi. Ahmet Hakan, "Sevgili Demet, siz popçularımız madem bu kadar başörtüsü ve Kuran düşkünü idiniz. Çok değil 10 yıl evveline kadar bu düşkünlüğünüzü kamuoyuna yansıtma konusunda niye bu kadar iştahlı değildiniz?' diye sordum" dedi. Ahmet Hakan, yazısında "Sorum sadece sana yönelik de değildi, senin şahsında bilumum popçulara ve topçulara idi. Umarım cevap yeterlidir. Asıl sevgiler benden size" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (7 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Demetçiğim



DÜN yazdıklarıma Demet Akalın’dan Twitter üzerinden cevap geldi.





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Şöyle demiş Demet Akalın:



“Ahmetçiğim... 30 sene evvel AKP yoktu. Ve ben Gölcük’te Kuran kursuna gidip namaz kılıyordum. Umarım cevap yeterlidir. Sevgiler bizden sana”.





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Cevap veriyorum:



Demetçiğim...



Yazdıklarıma bir kez daha bak lütfen.



Ben sana “Niye minik kızına Kuran okutuyorsun, namaz kıldırıyorsun?” demedim.



Ben sana “Minik kızının namaz kılmasını niye sergiliyorsun?” bile demedim.



Bırak bunları demeyi... Bu konuda seni sonuna kadar destekledim.



Ve yine bu konuda sana yönelik eleştirilere karşı çıktım.



Ayrıca ben sana “30 sene evvel Kuran okumuyordun, namaz kılmıyordun” falan da demedim.



Ben sana sadece ve sadece...

“Sevgili Demet, siz popçularımız madem bu kadar başörtüsü ve Kuran düşkünü idiniz...

Çok değil 10 yıl evveline kadar bu düşkünlüğünüzü kamuoyuna yansıtma konusunda niye bu kadar iştahlı değildiniz?” diye sordum.



Sorum sadece sana yönelik de değildi, senin şahsında bilumum popçulara ve topçulara idi...



Umarım cevap yeterlidir.



Asıl sevgiler benden size.