T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan'dan Demet Akalın'a: Madem Kuran ve başörtüsü düşkünü idiniz, neden şimdi yansıtıyorsunuz?

Demet Akalın, "AKP yokken namaz kılıp Kuran okuyorum" demişti

07 Şubat 2016 13:24

2 yaşındaki kızının namaz kılarken çektiği fotoğrafını Instagram'da paylaştığı içinkendisini eleştiren Ahmet Hakan'a "30 yıl önce AKP yoktu ve ben Gölcük'te Kuran kursuna gidip namaz kılıyordum" diyen Demet Akalın'a Hürriyet yazarından cevap geldi. Ahmet Hakan, "Sevgili Demet, siz popçularımız madem bu kadar başörtüsü ve Kuran düşkünü idiniz. Çok değil 10 yıl evveline kadar bu düşkünlüğünüzü kamuoyuna yansıtma konusunda niye bu kadar iştahlı değildiniz?' diye sordum" dedi. Ahmet Hakan, yazısında "Sorum sadece sana yönelik de değildi, senin şahsında bilumum popçulara ve topçulara idi. Umarım cevap yeterlidir. Asıl sevgiler benden size" ifadelerine yer verdi.

Demet Akalın, 2 yaşındaki kızının namaz kıldığı fotoğrafı Instagram'da paylaşmıştıDemet Akalın, kendisini eleştiren Ahmet Hakan'a Twitter'dan yanıt vermişti

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (7 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

Demetçiğim

 


DÜN yazdıklarıma Demet Akalın’dan Twitter üzerinden cevap geldi.



*


Şöyle demiş Demet Akalın:


“Ahmetçiğim... 30 sene evvel AKP yoktu. Ve ben Gölcük’te Kuran kursuna gidip namaz kılıyordum. Umarım cevap yeterlidir. Sevgiler bizden sana”.



*


Cevap veriyorum:


Demetçiğim...


Yazdıklarıma bir kez daha bak lütfen.


Ben sana “Niye minik kızına Kuran okutuyorsun, namaz kıldırıyorsun?” demedim.


Ben sana “Minik kızının namaz kılmasını niye sergiliyorsun?” bile demedim.


Bırak bunları demeyi... Bu konuda seni sonuna kadar destekledim.


Ve yine bu konuda sana yönelik eleştirilere karşı çıktım.


Ayrıca ben sana “30 sene evvel Kuran okumuyordun, namaz kılmıyordun” falan da demedim.


Ben sana sadece ve sadece...

 

“Sevgili Demet, siz popçularımız madem bu kadar başörtüsü ve Kuran düşkünü idiniz...

 

Çok değil 10 yıl evveline kadar bu düşkünlüğünüzü kamuoyuna yansıtma konusunda niye bu kadar iştahlı değildiniz?” diye sordum.


Sorum sadece sana yönelik de değildi, senin şahsında bilumum popçulara ve topçulara idi...


Umarım cevap yeterlidir.


Asıl sevgiler benden size.

ETİKETLER

demet akalınahmet hakannamazinstagramhaber

İlgili Haberler

Demet Akalın, 2 yaşındaki kızına namaz kıldırdı

Şarkıcı, videoyu Instagram üzerinden paylaştı

Ahmet Hakan o fotoğraf için 28 Şubat göndermesi yaptı, Demet Akalın Twitter'dan cevap verdi

Demet Akalın'ın 2 yaşındaki kızının namaz görüntülerini paylaşması tartışma yaratmıştı

Demet Akalın'ın kızının namaz fotoğrafından sonra Erhan Çelik'in oğlunun abdest aldığı fotoğraf da gösterimde!

Demet Akalın ve Erhan Çelik'in sosyal medyadaki paylaşımlarına farklı yorumlar geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24