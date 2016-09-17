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Ahmet Hakan'dan Cengiz Semercioğlu'na: Rüzgar Çetin'le ilgili her yazı nefret oluşturuyor

"Mahkemenin etki altında kalmamasını istiyorsanız, konuyu unutun, unutturun"

17 Eylül 2016 11:44

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in trafik kazasında bir polisin ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle hala hapiste olduğunu hatırlatarak "Rüzgar Çetin, Sinan Çetin'in çocuğu olmasaydı, hala hapiste olur muydu?" diye soran Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu'na Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan eleştiri geldi. Ahmet Hakan, "Rüzgar Çetin ile ilgili basında çıkan her yazı, yapılan her yorum... Kamuoyunda Rüzgar Çetin’e karşı nefret oluşturmaktan başka bir işe yaramıyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in bugünkü (17 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

Rüzgar Çetin ile ilgili basında çıkan her yazı, yapılan her yorum...

Kamuoyunda Rüzgar Çetin’e karşı nefret oluşturmaktan başka bir işe yaramıyor.

*

Sinan Çetin’e ve dostlarına sesleniyorum:

Mahkemenin hiçbir etki altında kalmamasını istiyorsanız...

Konuyu unutun, unutturun.

Çünkü çabalarınız, ters etki yapıyor.

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