Ahmet Hakan: Hillary Clinton korkunç yalancı ve biraz FETÖ'cü

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD başkan adaylarından Hillary Clinton ile Donald Trump arasındaki 5 farkı yazdı. "Hillary bedenen hasta, Trump ruhen hasta" diyen Hakan, Hillary biraz FETÖ’cü, Trump FETÖ’cüden beter. Hillary korkunç yalancı, Trump korkutucu dürüst" ifadesini kullandı.

Hakan'ın Hürriyet'te "Mesut Yılmaz çok büyük hizmet yapıyor" başlığıyla yayımlanan (16 Eylül 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Hillary ile Trump arasındaki 5 fark

1 - HILLARY kötünün iyisi... Trump kötünün kötüsü...

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2- Hillary bedenen hasta... Trump ruhen hasta...

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3- Hillary biraz FETÖ’cü... Trump FETÖ’cüden beter...

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4- Hillary korkunç yalancı... Trump korkutucu dürüst...

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5- Hillary dünyayı şık biçimde tarumar edecek... Trump kaba biçimde.

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