Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a: "Bam bam bam" olmaz, taktik falan yapacaksın!..

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski "Kısmetse Olur" yarışmacısı Cansel Çördük ile yazışmaları ortaya çıkan Barcelonalı futbolcu Arda Turan'a yönelik olarak "Mesaj atmadan önce 'Ya ne gerek var şimdi' sorusunu kendi kendine birkaç kez sormayı ihmal etmeyeceksin. Çok değil en azından biraz seçici olacaksın. 'Bam bam bam' olmaz. Taktik falan yapacaksın" dedi.

Turan, Çördük ile yazışmalarıyla ilgili olarak açıklama yapmış; "Günde 1500 kişiyle yazışıyorum" demişti.

Arda Turan'dan 'Cansel Çördük' açıklaması: Günde 1500 kişiyle yazışıyorum!..

Ahmet Hakan'ın "Atı alan Trump nereyi geçti?" başlığıyla yayımlanan (14 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

"Açlık grevi" karşısında savrulup duruyorum

Önce şöyle diyorum:

Ne yapsınlar? Seslerini başka türlü duyuramıyorlar ki? Bu yüzden kendi bedenlerini ölüme yatırmaktan başka çareleri yok.



Sonra içim rahat etmiyor, şöyle diyorum:



Ama olmaz ki... Ama hiçbir haklı sebep, bir insanın canına kıymasına gerekçe olmaz ki... Ama olmaz ki...



Fakat içimde yine bir kuşku... Bu sefer şöyle diyorum:



Kendi bedenlerini ölüme yatırmaktan başka çare bulamamış kişilere “yapmayın, etmeyin” demek ne derece anlamlı olabilir?



Başka bir şey beynimi kemiriyor... Şunu diyorum:



Bu kadar vurdumduymazlık karşısında inatla bu eyleme devam etmek intihardır... Buna alkış mı tutacağım?

Arda Turan'a DM'den yürüme tavsiyeleri

DM’den yürürken DM’den yürüyor gibi yapmayacaksın.

En gizli ve en mahrem alanlarda mesajlaşırken bile “hoyrat gözler bunu görebilir” endişesini bir an bile aklından çıkarmayacaksın ve yazdığın her kelimeyi buna göre yazacaksın.



Mesaj atmadan önce “Ya ne gerek var şimdi” sorusunu kendi kendine birkaç kez sormayı ihmal etmeyeceksin.



Çok değil en azından biraz seçici olacaksın.



“Bam bam bam” olmaz... Taktik falan yapacaksın.