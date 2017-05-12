T24 LogoT24 Logo
Magazin

Arda Turan'dan 'Cansel Çördük' açıklaması: Günde 1500 kişiyle yazışıyorum!..

"Yargılamayı bırak Sema, sen çok biliyorsun"

12 Mayıs 2017 16:06

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, "Kısmetse Olur" adlı programın eski yarışmacısı Cansel Çördük ile mesajlaşmalarıyla ilgili olarak “Benim kimseyi bulduğum falan yok. Bırakın bu magazin işlerini. Yok mesaj atmışım, yok DM, yok o, bu. Ben günde 1500 kişiyle sosyal medyadan yazışıyorum" dedi. 

Arda Turan ile Cansel Çördük arasında geçtiği iddia edilen konuşma...Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan Arda Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Onun için bırakın bu işleri. Keyfinize bakın. Fotoğraf çekiyorlar falan. İstanbul'a geliyorum 20 kişiyle yemek yiyorum. Arkamdan dedikodu yapıyorlar. Bırakın bunları”  

Arda Turan kendisini eleştiren Sema isimli bir takipçisine de “Yargılamayı bırak Sema. Sen çok biliyorsun. Günahı sevabı Allah'a bırak” diyerek tepki gösterdi.

 

ETİKETLER

Arda TuranCansel ÇördükaşkBarcelona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24