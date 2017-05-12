Arda Turan'dan 'Cansel Çördük' açıklaması: Günde 1500 kişiyle yazışıyorum!..

Barcelonalı futbolcu Arda Turan, "Kısmetse Olur" adlı programın eski yarışmacısı Cansel Çördük ile mesajlaşmalarıyla ilgili olarak “Benim kimseyi bulduğum falan yok. Bırakın bu magazin işlerini. Yok mesaj atmışım, yok DM, yok o, bu. Ben günde 1500 kişiyle sosyal medyadan yazışıyorum" dedi.

Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan Arda Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Onun için bırakın bu işleri. Keyfinize bakın. Fotoğraf çekiyorlar falan. İstanbul'a geliyorum 20 kişiyle yemek yiyorum. Arkamdan dedikodu yapıyorlar. Bırakın bunları”

Arda Turan kendisini eleştiren Sema isimli bir takipçisine de “Yargılamayı bırak Sema. Sen çok biliyorsun. Günahı sevabı Allah'a bırak” diyerek tepki gösterdi.