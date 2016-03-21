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Ahmet Hakan'a Eğitim Sen’den tepki: Berkin’e terörist diyen solcu mu olur?

Ahmet Hakan "Bir derneğin bir üyesi suç işledi diye dernek zan altında bırakılamaz" düşüncesini desteklemek için "Cansel Buse'yi intihara sürükleyen öğretmen de solcu imiş. Şimdi genelleme mi yapalım?" demişti

21 Mart 2016 15:07

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan’ın, Karaman'daki tecavüz olayına ilişkin "Bir derneğin bir üyesi suç işledi diye dernek zan altında bırakılamaz" düşüncesini desteklemek için "Cansel Buse'yi intihara sürükleyen öğretmen de solcu imiş. Şimdi genelleme mi yapalım?" şeklindeki ifadesine Kayseri Eğitim Sen yöneticisi Sinan Daşkın'dan tepki geldi. Daşkın, sözkonusu kişinin solcu olmadığını söyleyerek, “Hangi sol görüşlü öğretmen Berkin Elvan gibi bir çocuğa 'terörist' deme iması yapar?” dedi.

Evrensel Gazetesi’nden Ferah Kiş’in haberine göre Eğitim Sen Şube Yöneticisi Daşkın, Ahmet Hakan'ın bir zihniyeti aklamak adına "faka bastığını, araştırmadan, bilgi toplamadan köşesinde yazı yazdığını" ileri sürdü. Daşkın şöyle konuştu:

"BERKİN ELVAN'A 'TERÖRİST' İMASI YAPAN SOLCU MU OLUR?"

"Bilerek veya bilmeyerek bir gazetecilik öğrencisinin bile yapmayacağı bir hata yapmıştır. Bilmiyorsa biz söyleyelim: O öğretmen ne solcudur ne de kamuoyunda solcuların üye olduğu sendika olarak bilinen Eğitim Sen üyesidir. Öğretmen, AKP'ye ve başka kesimlere yakınlığı ile bilinen sendikalar arasında gidip gelmiştir."

Ahmet Hakan sendika üyeliği ile ikna olmuyorsa öğretmenin sosyal medya hesabından bilgi edinebileceğini" de söyleyen Daşkın, "Berkin Elvan'la ilgili olumsuz paylaşımlar yapmıştır. Bunu hangi sol görüşlü öğretmen yapar? Hangi sol görüşlü, demokrat öğretmen Berkin Elvan gibi bir çocuğa 'terörist' deme iması yapar? Bu öğretmenin paylaşımları böyleydi."

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