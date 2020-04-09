Prof. Dr. Necmettin Ünal virüs izolasyonunu şöyle anlattı: Hürriyet gazetesinde problemli biri var, arıyoruz tarıyoruz Ahmet Hakan'mış!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk Tarafsız Bölge sunucusu Ahmet Hakan, programında Koronavirüs'ün izole edilmesinin ne anlama geldiğini sorusuna, konuklardan Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Hürriyet gazetesinde problemli biri var, arıyoruz, tarıyoruz Ahmet Hakan'mış. Sonra biz bu Ahmet Hakan'ı nasıl döveriz diye üzerinde antrenman yapıyoruz. İlaç üretilmesi hepsi bunun üzerinden gidiyor" yanıtını verdi.

CNN Türk Tarafsız Bölge programında Koronavirüs'ün izole edilmesinin ne anlama geldiği üzerine bir soru soran sunucu Ahmet Hakan'a konuklardan Prof. Dr. Necmettin Ünal espriyle yanıt verdi. Konukların gülüşmesine neden olan virüs izolasyonunu örneğini Prof. Dr. Ünal şöyle anlattı:

"Mükemmel bir gelişme. Hürriyet gazetesinde problemli biri var. Dalıyoruz kapıdan. Arıyoruz tarıyoruz bakıyoruz Ahmet Hakan'mış. İlk önce onu buluyoruz Ahmet Hakan'ı. Gazeteyi boşaltıyoruz, kimse kalmıyor. Bir tek Ahmet Hakan kalıyor. Bunun her yere resmini asmamız lazım diyoruz. Ahmet Hakan'dan yüzlerce, binlerce, onbinlerce üretiyoruz. Sonra da biz bu Ahmet Hakanı nasıl döveriz diye üstünde antrenman yapmaya başlıyoruz. Aşı üretilmesi, ilaç üretilmesi hepsi bunun üzerinden gidiyor."