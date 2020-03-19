Ahmet Hakan: Aniden bir hararet bastırıyor, o panikle hemen ateşimi ölçüyorum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından aniden 'hararet' bastırdığını ve panikle ateşini ölçtüğünü bugünkü köşesinde yazdı.

Hakan, "Durup dururken aniden bir hararet bastırıyor. 'Acaba ateşim mi yükseliyor?' diye başlıyor bir panik. O panikle hemen başlıyorum ateşimi ölçmeye... 36.2’yi görünce inceden bir sükûnet... Durup dururken nefeste şöyle minnacık bir daralma... 'Yoksa... Yoksa...' diye bir telaş... Telaşla birlikte nefesteki daralmanın yükselişi... Pencereyi açış, derin nefes alış ve sükûnet... Durup dururken... Boğazımdaki gıcık nedeniyle hafif bir öksürük... Sonra bir öksürük daha... Sonra panik öksürükleri... Tam doktoru arayacakken öksürüğün kesilmesi... Ve ardından gelen sükûnet..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın