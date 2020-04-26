Ahmet Hakan, Tüm zamanların en ahmakça kumpası İmamoğlu’na yapılan  limon kumpası

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersinli üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmasının ardından, Mahmut Dölek adlı kameramanın yaptığı kurgu habere tepki gösterdi. Hakan, "Kumpasçının akıllı olanının yaptığı düz ahlaksızlıktır. Kumpasçının ahmak olanının yaptığı ise aptalca ahlaksızlıktır." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | İmamoğlu'nun aldığı limonlarla ilgili 'kurgu' haber: 'Yandaş stokçudan aldı' diyeceksin!

Hakan, "Mersinli limon üreticileri mağdur olunca büyükşehir belediyelerine 'Üreticiden limon alın' diye bir çağrı yapılıyor. Bu çağrıya olumlu yanıt veren İstanbul Belediyesi de üreticiden 100 ton limon alıyor. Benim bundan hiç haberim olmadı. Çoğu vatandaşımızın da olmamıştır. Kendiliğinden gelişen güzel bir dayanışma örneği verilmiş yani. Üstelik reklamı, gürültüsü de pek olmamış." ifadesini kullandı.

Hakan, "Buraya kadar her şey normalken işin içine birkaç kumpasçının girmesiyle bakın mesele hangi boyutlara geliverdi: Bu limon işinin Ekrem İmamoğlu’nun lehine olacağını düşünen birkaç kumpasçı, 'İmamoğlu üreticiden tonlarca limon almadı, yalan söylüyor' temalı bir kurgu haber yapmaya kalkıştı. Yaptıkları yalan haber, herhangi bir mecrada yayınlanmadı. Ama haberin kumpas olduğuna dair görüntüler, her yerde yayınlandı. Kumpas yapmak ayıbın, terbiyesizliğin, ahlaksızlığın dik âlâsıdır. Bunu söylemeye bile gerek yok. Ben asıl şunları söylemek istiyorum: Yahu 'limon aldı mı, almadı mı' üzerinden kurgu haber mi yapılır? Limon bu limon... Alsa ne olur, almasa ne olur! Hadi böyle bir kurgu haber yaptın diyelim... Yaptığın ahlaksızlığı, ikinci bir kamerayla çekmek de neyin nesi? Bu nasıl bir aptallıktır!" görüşünü savundu.

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