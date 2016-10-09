Ahmet Hakan: Trump Gülen'i iade edebilir, kaseti çıkınca aklıma FETÖ geldi

ABD'de evli bir kadınla birlikte olduğunu anlattığı görüşmedeki konuşmaları seçimlere 1 ay kala ortaya çıkan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la ilgili "Trump'ın kasedi çıkınca aklıma FETÖ geldi" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Fetullah Amerika’daki geleceğini Trump’ta değil, Hillary’de görmektedir" iddiasında bulundu. Ahmet Hakan, yazısında "Trump gibi bir delinin kafasına esip Gülen’i Türkiye’ye iade etme ihtimali hayli yüksektir ve bu yüksek ihtimal FETÖ’yü titretiyor olabilir" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çünkü...

“Seks kaseti” denilince, “belden aşağısı” denilince, “bir kasetle iş bitirmek” denilince akla hemen onun adı gelir.

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ÇÜNKÜ...

Fetullah Amerika’daki geleceğini Trump’ta değil, Hillary’de görmektedir.

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ÇÜNKÜ...

Trump’ın siyasi danışmanlarından biri bir süre önce Hillary ile FETÖ arasındaki ilişkiye dikkat çeken bir makale yayınlamıştı.

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ÇÜNKÜ...

Okyanus ötesinin badem bıyıklılarının Hillary’nin seçim kampanyasına maddi yardımda bulunduğu iddiaları ayyuka çıkmıştı bir ara.

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ÇÜNKÜ...

Trump gibi bir delinin kafasına esip Gülen’i Türkiye’ye iade etme ihtimali hayli yüksektir ve bu yüksek ihtimal FETÖ’yü titretiyor olabilir.

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ÇÜNKÜ...

“Seks ve kaset” konusunda FETÖ örgütünün hayli hatırı sayılır bir “know-how”ı bulunmaktadır.

NE ŞAHSİSİ! GENEL, GENEL!

EŞİ Celal Başlangıç hakkındaki bir soruşturma yüzünden...

Cumhuriyet yazarı Ayşe Yıldırım’ın pasaportuna el konmuş.

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Tutuklu gazetecilerden Şahin Alpay’ın kızının, Ercan Gün’ün oğlunun pasaportlarının da...

Babaları yüzünden iptal edildiği söylenmekte...

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Sanırım bundan sonra “E hani suçun şahsiliği diye bir ilke vardı” falan denildiğinde...

“Ne şahsisi! Genel, genel!” denilecek.

NOKTA ATIŞLAR

- AK Parti gerçekten işi biliyor. Neredeyse şu FETÖ işini bile CHP’ye yamayacaklar.

*

- Bir darbenin cumhurbaşkanı vardı, ne oldu ona?

*

- “Ulan Hurşit! Çok fena ketenpereye getirdin bizi” denmedikten sonra... Kurtarmaz.

HAHAHA!

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın açıklamasına göre...

“Mağdurum” diye başvuranların sayısı, kamuda işten atılanların sayısını geçmiş!

*

Fıkra gibi vallaha.

Sabahtan beri gülüyorum buna.

‘FETULLAH’I DİNLEYELİM’ DİYEN AK PARTİLİ

15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla Meclis’te kurulan komisyonun AK Partili üyesi Serkan Bayram’ın “Fetullah Gülen’i de dinleyelim” dediği ortaya çıkınca...

Herkes “Ne oluyor ya” oldu.

*

Fakat çok geçmeden mesele anlaşıldı.

AK Partili Serkan Bayram, aslında şunu demek istemiş:

“Fetullah’ı çağıralım komisyona... Gelirse ne âlâ... Gelmezse... Suçunu kabul etmiş olur”.

*

Var ya...

Bu Serkan Bayram’ın kafası çalışıyor.

Ama biraz farklı çalışıyor.

İYİ Kİ AZİZ SANCAR VAR

NOBEL Kimya Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar demiş ki:

“Hayatımda Nobel dahil bütün bilimsel başarılarımı Türkiye’deki barış için verirdim. Barış için Nobel’i vermeye hazırım, yeter ki ülkeme barış gelsin”.

*

İyi ki Aziz Sancar var.

Yoksa sadece Orhan Pamuk’a kalacaktık.

BRAVO ANKARA POLİSİ!

ANKARA’da bombalı araçla kan dökmeyi planlayan teröristler, polise yakalandılar ve kendilerini patlattılar.

Böylece masum insanların kanlarını akıtamadılar.

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Terörist yakalanamayınca emniyet güçlerine demedik laf bırakmayan bizlerin, terörist yakalanınca emniyet güçlerini kutlaması vaciptir.

İşte bu yüzden...

“Bravo Ankara polisi” diyorum

MUHTEŞEM KAPAK

MAİDE Suresi’nin 32. ayetinde geçen ifadeler şöyle: “Kim haksız yere birini öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de birinin yaşamasına neden olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur”.

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Time dergisi, Suriye’de 60 bin kişinin hayatını kurtaran “beyaz kasklılar” haberini kapağına taşırken...

İşte bu ayetin “yaşatma” bölümünü hatırlattı.

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İslam’ın barışçıl mesajını vurgulaması açısından muhteşem bir kapak...

[Hürriyet]

SON GÜNLERİN EN İYİLERİ

- EN İYİ KURABİYECİ: Kuruçeşme Huqqa’nın girişindeki “Kurabiye” adlı dükkân, bütün kurabiye canavarlarını mutlu edecek nitelikte.

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- EN İYİ FİLM: Woddy Allen’ın “Cafe Society” adlı son filmi, o güzelim “Radyo Günleri” filmi tadında.

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- EN İYİ HABER: Tam da “eyvah, bu karambolde içeride unutulacak” diye hayıflanırken yazar Murat Özyaşar’ın serbest kalması...

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- EN İYİ AVUNTU: Ertuğrul Özkök’ün kendisini en iyi giyinen gazeteci sanması için minik bir gazın yetmesi.

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- EN İYİ TORNİSTAN: Hurşit Külter’le ilgili attığı tweet’leri ansızın ve telaşla silen etikçi başı BK’nın yaptığı destansı tornistan.

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- EN İYİ KİBİR: “Sadece belediye başkanı olacak kadar basit değilim” diyen, diyebilen Bolu Belediye Başkanı...