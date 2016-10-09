Başkanlık yarışında 2'nci raunt; Clinton ve Trump kozlarını paylaşacak

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Hillary Clinton bugün ikinci kez karşı karşıya geliyor. Donald Trump'ın tartışmada daha saldırgan tavır alacağı öne sürülüyor. İlk açık oturumun galibi Hillary Clinton’ın ise birlik mesajı vermesi bekleniyor.

Uzman Matthew Dallek’a göreyse, bu tartışma, Trump’a yarışı eşitleme şansı verebilir: “Yani bazı yanıtları geliştirebilir, daha fazla bilgi ortaya koyabilir ve ilk tartışmadaki gibi çok saldırgan bir tavır sergilemezse, durum farklı olabilir.”

Muhafazakar yorumcu Fred Barnes ise, Trump’ın tartışmada daha disiplinli olması ve Twitter’daki saldırılarına son vermesi gerekiyor: “Ne kadar çok konuşursa o kadar işine yaramıyor. Konusundan sapıyor.”



Bir sonraki Clinton – Trump açık oturumu halka açık forum formatında olacak ve moderatörlerin yanı sıra seçmenler de soru sorabilecek.