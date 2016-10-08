Robert de Niro, Trump'a sert çıktı: O bir domuz, yüzüne yumruk atmak istiyorum!

T24

Dünyaca ünlü aktör aktör Robert de Niro, ABD’de insanları oy kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan “Geleceğin için oy kullan” #VoteYourFuture kampanyası kapsamında paylaşılan Vice Exclusives videsunda Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a yönelik oldukça sert ifadeleri kullandı. Trump'a "domuz", "köpek" ve "aptal" diyen Robert de Niro “Onun yüzüne yumruk atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Robert de Niro'nun videodaki sözleri şöyle:

“Demek istiyorum ki o açıkça bir aptal. O bir zibidi, o bir köpek, o bir domuz. Ne hakkında konuştuğunu bilmeyen bir aptal, dümen çeviren saçma sapan bir artist. Ödevlerini yapmıyor, umursamıyor, toplumla oynadığını düşünüyor. Vergilerini ödemiyor. O bir aptal.

Colin Powell en iyisini söyledi: O bu ülke için utanç verici, ulusal bir felaket.

İnsanların yüzüne nasıl yumruk atmak istediği hakkında mı konuyor. Tamam, onun yüzene yumruk atmak istiyorum. Bu ülkenin bu mankafanın bu aptalın olduğu yere gelmesine izin veren noktada olması beni sinirlendiriyor.

O bizim başkanlık için istediğimiz kişi mi? Sanmıyorum. Bu ülkenin yönünü önemsiyorum ve Donald Trump gibi biriyle yanlış yönde gitme ihtimalinden çok çok endişeliyim. Eğer geleceğinizi önemsiyorsanız bunun için oy kullanın.”