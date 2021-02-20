Ahmet Hakan T24 için "sofistike ahlaksızlar", kendisini eleştirenlere de "bir sürü ilkel şahıs" dedi!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan “Özetleme kardeşim yazımı” başlıklı yazısında dünkü yazısını alıntılayan T24'e "sofistike ahlaksızlar" ifadesini kullanırken, kendilerini eleştirenlere de "bir sürü ilkel şahıs" dedi.

Hakan bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"T24 diye bir site var. Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak... Peki ya gerçek? Tam tersi. Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar. Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.

Dedim ki: Keşke Kılıçdaroğlu konuşmasını üç parçaya bölseydi: Önce iki bakanın bilgilendirmesi için teşekkür etseydi, bir... Ardından tetiği çeken PKK’yı lanetleseydi, iki... En sonunda da iktidarın sorumluluğunu haykırsaydı, üç... Bu yazıyı almışlar ve şu başlıkla sosyal medyalarında servis ediyorlar:

“Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’nun ‘İki bakan bizi bilgilendirdi, çok memnun olduk’ demesini beklerdim.” Yazdıklarımı bu şekilde özetledikleri için de... Sadece alıntıyı okuyup ne yazıldığına bakmaya tenezzül etmeyen bir sürü ilkel şahıs da döşemiş küfrü kıyameti... Koca bir yazıyı gayet bilinçli bir biçimde bu şekilde özetleyen bu T24 tayfasına sadece... “Terbiyesizliğiniz sofistike olabilir. Ama son tahlilde terbiyesizsiniz” diyorum ve geçiyorum."

TIKLAYIN | Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’nun “İki bakan bizi bilgilendirdi, çok memnun olduk” demesini beklerdim