Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’nun “İki bakan bizi bilgilendirdi, çok memnun olduk” demesini beklerdim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “13 şehidin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır” açıklaması yerine, “İki bakan bizi bilgilendirdi, çok memnun olduk” demesini beklediğini yazdı.

Hakan, "Oysa ben beklerdim ki... Kemal Kılıçdaroğlu, o konuşmasında şu üç vurguyu eşit oranda yapsın: Bir: İki bakan geldi. Bizi bilgilendirdi. Bundan çok memnun olduk. Yıllardır talep ettiğimiz bir şeydi bu... Kritik konularda muhalefetin bilgilendirilmesini istiyorduk. Geç de olsa böyle bir olayın gerçekleşmesinden memnunuz. Bu nedenle iktidara teşekkür ediyor, bunun devamının gelmesini talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

İki: 13 şehidin birinci derecede sorumlusu PKK’dır. Bu kanlı terör örgütü, elleri kolları bağlı insanlarımızı gözünü bile kırpmadan alçakça katletmiştir. Bu katliamın tetikçileri, tetikçilerine emir verenleri, sorumluları ve her türlü uzantıları, insanlık önünde hesap verecektir. Şehitlerin kanı yerde kalmamalıdır.

Üç: Gelelim iktidarın sorumluluğuna... Bu operasyon, 13 şehit verilmeden yapılamaz mıydı? Bu operasyonda hangi hatalar yapıldı? Hangi eksikler var? Bu işin siyasi sorumluluğu iktidardadır. İktidar bunun hesabını vermelidir. Derhal bu konuda bir soruşturma açılmalıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını işte bu üç ana eksen üzerine kursaydı... Tabii ki yine iktidarın hoşuna gitmeyecekti, tabii ki yine ağır ve sert eleştirilere maruz kalacaktı, tabii ki yine Cumhurbaşkanı kendisine yüklenecekti. Ama bir fark olacaktı: İki tarafın da fanatiklerinin dışında kalan geniş toplumsal kesimlerin vicdanında Kemal Kılıçdaroğlu, sonsuz haklı olacaktı."