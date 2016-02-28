Ahmet Hakan: Suruç katliamından sonra AKP'liler IŞİD'li canlı bombaya taziyeye gitseydi, HDP'liler ne yapardı?

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer'in 29 kişinin hayatını kaybettiği Ankara saldırısının ardından canlı bomba Abdülkadir Sömer için taziyeye gitmesinin ardından "Parlamentoda oturacağınıza siz de kendinizi patlatın" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisine 'korkak' ve 'kaypak' imasında bulunan HDP'ye yönelik eleştirilerini bugün de sürdürdü. Ahmet Hakan, "Eğer herhangi bir AK Partili milletvekili... Suruç’ta masum insanların canını alan IŞİD’li canlı bombanın taziyesine katılsaydı... Ve AK Parti yönetimi de bu durumu “Bizde taziye kültürü vardır, İslam’da taziye pek mühimdir” falan diye izah etmeye kalksaydı... HDP yöneticilerinin tavrı ne olurdu?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (28 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan, "Kim daha ilkeli: HDP mi, ben mi?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eğer herhangi bir AK Partili milletvekili...

Suruç’ta masum insanların canını alan IŞİD’li canlı bombanın taziyesine katılsaydı...

Ve AK Parti yönetimi de bu durumu “Bizde taziye kültürü vardır, İslam’da taziye çok mühimdir” falan diye izah etmeye kalksaydı...

Benim tavrım ne olurdu?

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Cevap veriyorum:

HDP’ye söylediklerimin aynısını...

Hatta daha fazlasını...

AK Parti’ye de söylerdim.

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Şimdi lütfen başta HDP’ye oy veren yurttaşlarımız olmak üzere herkes elini vicdanına koysun ve cevap versin:

*

Eğer herhangi bir AK Partili milletvekili...

Suruç’ta masum insanların canını alan IŞİD’li canlı bombanın taziyesine katılsaydı...

Ve AK Parti yönetimi de bu durumu “Bizde taziye kültürü vardır, İslam’da taziye pek mühimdir” falan diye izah etmeye kalksaydı...

HDP yöneticilerinin tavrı ne olurdu?

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Yeri göğü inletmezler miydi?

“Ne demek taziye kültürü” diye çıkışmazlar mıydı?

“Olmaz böyle şey” diye haykırmazlar mıydı?

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Başka diyeceğim bir şey yoktur.

Tanık sizin.

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