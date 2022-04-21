Ahmet Hakan: Sığınmacılar konusunda Türkiye’nin bir mutabakat zemini yakaladığını düşünüyorum

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, liderlerin sığınmacılar konusunda yaptıkları son açıklamalara işaret ederek, "Sığınmacılar konusunda Türkiye’nin bir mutabakat zemini yakaladığını düşünüyorum" dedi ve 5 madde sıraladı.

Hakan, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Erdoğan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu, Özdağ... Bütün bu liderlerin yaptıkları son açıklamalardan yola çıkarak... Sığınmacılar konusunda Türkiye’nin bir mutabakat zemini yakaladığını düşünüyorum. Hangi konularda mutabakat var? İşte benim çıkarabildiğim beş madde:

- Bir: Sığınmacılar, ilelebet Türkiye’de kalamayacaklar.

- İki: Demografik yapının değişmesi tehlikesine göz yumulamaz.

- Üç: Ülkelerine rahatlıkla gidebilen sığınmacılar, artık sığınmacı olarak Türkiye’de kalamazlar.

- Dört: Asayişi bozan sığınmacılar, sınır dışı edilmelidir.

-Beş: Sığınmacı sorunundan yola çıkılarak ırkçılık yapılamaz."