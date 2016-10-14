Ahmet Hakan: Sağlık Bakanı ya ortaya kanıt koysun, ya da Canan Karatay'dan özür dilesin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Lahmacun en sağlıklı yiyecektir. Yeter ki sağlıklı üretilsin" diyen Prof. Canan Karatay'ı eleştirirken “Böyle bilim adamlığı mı olur? Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor" sözleriyle eleştiren Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a çağrıda bulundu.

Karatay'ın “Bunların hiçbiri doğru değil” dediğini hatırlatan Hakan, "Ya Canan Karatay’la ilgili dile getirdiği iddiaların kanıtlarını ortaya koymalı. Ya da 'boş bulundum, tam araştırmadan konuştum' falan diyerek Canan Karatay’dan özür dilemelidir. Ötesi kurtarmaz" dedi.

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