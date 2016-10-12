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Sağlık

Canan Karatay’dan Sağlık Bakanı’na yanıt: İnanmıyorum!

Recep Akdağ, Karatay'ın "Lahmacun en sağlıklı yiyecektir" sözlerini eleştirmişti

12 Ekim 2016 19:21

Prof. Dr. Canan Karatay, "Öncelikle hiçbir dayanağı olmayan, direkt şahsımı hedef alan bu ithamların Sağlık Bakanı tarafından yapıldığına inanmıyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Lahmacun en sağlıklı yiyecektir. Yeter ki sağlıklı üretilsin" diyen Prof. Dr. Canan Karatay'ı eleştirirken “Böyle bilim adamlığı mı olur? Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor. 'Lahmacun yiyebilirsin çünkü ben yedim’ denir mi” demişti. 

Bakan Akdağ'ın eleştirilerine yanıt veren Prof. Dr. Canan Karatay, şu yazılı açıklamayı yaptı:

”Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ'ın şahsıma yönelik söylediği iddia edilen ağır ithamlarla ilgili açıklamamdır. 

Öncelikle hiçbir dayanağı olmayan, direkt şahsımı hedef alan bu ithamların Sağlık Bakanı tarafından yapıldığına inanmıyorum. İnanmak istemiyorum. Şayet Sayın Bakan'ın böyle bir açıklaması varsa; kendisinin yalan ve yanlış bilgilendirildiğini belirtmek isterim. Halka önerdiğim hiçbir gıdanın hiçbir şekilde ticaretini yapmadım yapmam. Ne bir internet satış sitem var ne de iddia edildiği gibi anlaşma yaptığım bir ceviz bahçesi…

Bugüne kadar halk sağlığı için yaptığım açıklamalardan dolayı defalarca hedef gösterildim. Çünkü söylediğim şeyler sağlığı ticarileştiren şirketlerin işine gelmiyordu. Beni de kendileri gibi göstermek için bu defa iftira kampanyaları başlattılar. Sayın Sağlık Bakan’ının söylediği iddia edilen sözler de bu iftira kampanyasının bir sonucudur.

Daha önce çıktığım birçok televizyon programında sosyal medya hesabımın olmadığını söyledim. Ne yazık ki, birçok ünlü kişinin yaşadığı mağduriyeti ben de yaşadım. Avukatım aracılığıyla benim ismimi kullanarak gönderi paylaşan, satış yaptığı bildirilen siteler için dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunduk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’nun 2016/66567 Soruşturma numaralı dosyasında işlemler devam etmektedir. Savcılık Makamı tarafında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak, bu siteleri kimlerin erişime sunduğunun tespiti için IP araştırması yapılması, hosting firmalarından bu sitelere ait bilgilerin istenmesi talep ettik. Emniyetin bu ilgili birimlerinden cevap beklenmektedir. Cevabın gelmesini takiben görevli Savcı tarafından soruşturmaya devam edilmesi ve bu suçlardan dolayı dava açılması beklenmektedir.

Ben doğruları söylemeye devam edeceğim. Bu şekilde mesnetsiz iddia ve iftiralara da pabuç bırakmayacağım.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"

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