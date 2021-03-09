Ahmet Hakan: Meral Akşener, idare-i maslahatın kralını yaptı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tweetinin ardından başlayan polemiğe yanıt veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ilişkin olarak, “İdare-i maslahatın kralını yaptı” görüşünü savundu.

Hakan yazısında, “İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kadınlar Günü' nedeniyle yayınladığı mesajda, iki kadın siyasetçinin şahsında tüm kadınları kutladı. Kim bu iki kadın siyasetçi? Biri Meral Akşener. Diğeri Pervin Buldan. Ortalık bir anda karıştı. Ortalığı karıştıran AK Parti ya da MHP değildi ha! İyi Parti idi, İyi Parti! Neler dediler İyi Partililer? 'Liderimizin adını, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle yan yana getiremezsin' dediler. 'Meral Akşener ile Pervin Buldan’ın adını yan yana getirerek siyasi mühendislik yapıyorsun Ekrem Bey' dediler. İşte tam bu noktada gözler kısılıp Meral Akşener’e bakıldı. Acaba o ne diyecekti?" ifadesini kullandı.

Hakan şunları kaydetti:

"Ve sonunda konuştu Akşener. Şöyle dedi: 'Sayın İmamoğlu’nun attığı tweet’i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmediler. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.' Biri bana 'idare-i maslahat nedir' diye sorsa... Meral Akşener’in bu yaklaşımını örnek olarak gösteririm. Meral Hanım öyle bir idare-i maslahat yaptı ki... Ekrem Bey’i kırmamış oldu. Pervin Buldan’ı kırmamış oldu. İyi Partili arkadaşlarını kırmamış oldu. Ve tüm bunların ötesinde... Adının Pervin Buldan’la aynı mesajda zikredilmesini beğenip beğenmediğini de söylememiş oldu. Osmanlı’dan bu yana sergilenmiş idare-i maslahatların en esaslılarından biridir Meral Hanım’ın yaptığı... Fakat Atatürk’ün de dediği gibi: 'İdare-i maslahatçılar, esaslı inkılap yapamazlar."

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Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın isimleri etiketlemesine, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu tepki göstermişti