Akşener: İmamoğlu’nun tweeti ve Ağıralioğlu’nun tutumu hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tweeti ve İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamasına yönelik olarak, "İmamoğlu’nun tweeti ve Ağıralioğlu’nun tutumu hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı" düşüncesini dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, "Sayın İmamoğlu’nun tweeti hem de sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, yani hürriyetçilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Yani sayın İmamoğlu’nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın çoğunluğu beğenmedi. Fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum." açıklamasını yaptı.

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Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın isimleri etiketlemesine, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu tepki göstermişti.